Duel Rangers-CH ce soir

Le match Rangers-CH est diffusé au 98,5 FM et sur les stations de Cogeco Média dès 19h avec l'émission d'avant-match animée par Martin McGuire et Dany Dubé.

Le Canadien de Montréal reçoit la visite des Rangers de New York, jeudi soir, au Centre Bell.

Quelques heures avant le début de la rencontre, le Canadien (22-29-8) a annoncé que la saison du défenseur Shea Weber était terminée puisqu’il devra subir une intervention chirurgicale à un pied.

À l’instar de Weber, Carey Price sera également à l’écart du jeu en raison d'une commotion cérébrale. La durée de son absence est indéterminée.

Charlie Lindgren a été rappelé des Rockets de Laval, mais la direction du CH a choisi de confier le filet du CH à Antti Niemi.

Place aux jeunes

Quant aux Rangers (27-28-5), on sait d’ores et déjà qu’ils ont abdiqué la présente saison et se concentrent sur l’avenir en faisant place aux jeunes joueurs.

C'est d'ailleurs le gardien Alexandar Geogiev qui sera devant le filet des Rangers. Ce sera son tout premier match dans la LNH.

Alors que la date limite des transactions dans la LNH approche - lundi 26 fvrier -, il pourrait donc s’agir des derniers matchs de Rick Nash, Michael Grabner et David Desharnais dans l’uniforme des Blue Shirts.