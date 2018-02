«C’est difficile pour certains joueurs en ce moment » Phillip Danault 

Dans son point de presse d’après-match, l’entraîneur des Canadiens Claude Julien a souligné la progression des jeunes joueurs de l’équipe, malgré une saison pénible.

À 24 ans Phillip Danault peut encore être considéré comme étant un de ceux qui forment le noyau pour l’avenir.

Pour, le natif de Victoriaville, c’était un retour au Centre Bell après une absence d’un mois en raison d’une commotion cérébrale. Il avait hâte à ce match.

«La dernière fois que j’ai joué ici, ça c’était mal fini, a-t-il dit en entrevue sur le 98,5 Sports. C’était important d’avoir un bon match, de repartir sur le bon pied.»

L’analyste aux matchs Dany Dubé l’a félicité pour sa détermination, particulièrement en désavantage numérique alors qu’il a provoqué une pénalité.

«Mon but en désavantage numérique, c’est de déranger l’équipe, a-t-il expliqué. Ça ne sera peut-être pas en comptant, mais si je peux amener de l’intensité et mettre de la pression de l’autre côté, c’est apprécié, et ça met les «boys» dans le match.»

D’ailleurs, Danault forme un bon duo dans ces situations de jeu avec Artturi Lehkonen.

«Tour le monde sait que c’est un joueur complet, constate-t-il. Il est habile, j’aime sa façon de penser défensivement, ça crée un bon duo.»

La date limite des transactions étant lundi, soit dans quatre jours, il est évident que les joueurs n'y sont pas insensibles alors que quelques uns d'entre eux sont susceptibles de changer de camp.

«C’est difficile pour certains joueurs en ce moment, a-t-il admis. Tu ne sais jamais à quoi t’attendre, mais c’est important de ne pas trop se fixer là-dessus et de jouer un bon match comme on a fait ce soir.»