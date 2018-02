Claude Julien fier de la progression de ses jeunes joueurs

Même si son équipe venait d’arrêter une séquence de six défaites, c’est le jeu des jeunes joueurs de l’équipe qui a fait l'objet du point de presse de Claude Julien.

«Nos jeunes joueurs progressent bien, affirme Claude Julien. Avec le temps, avec l’expérience on voit de plus en plus ce qu’ils peuvent apporter à l’équipe. C’est ce que j’aime de cette année difficile.»

Julien a été impressionné par la performance du jeune défenseur Noah Juulsen dont c’était le premier match dans le grand circuit.

«Il a été très solide dans tous les aspects du jeu, a-t-il analysé. Il a été agressif, il a fermé le jeu. Il jouait avec beaucoup de confiance. Il a été solide dans les bagarres le long des rampes. Il a fait de bonnes passes, il était confiant avec la rondelle.»

D’ailleurs, l’entraîneur n’a pas hésité à lui faire débuter la rencontre.

«C’est pour lui montrer de la confiance, a dit Julien.Mon message avec les jeunes est toujours le même, de ne pas avoir peur de faire des erreurs; joues avec confiance, on va te donner la chance de te faire valoir.»

Julien a même précisé que n’eût été la blessure subie au camp d’entraînement, Juulsen aurait probablement été rappelé plus tôt.

Charles Hudon est un autre des jeunes troupiers de Julien qui a encore joué un très bon match. Sa progression a été constante tout au long de la saison.

«Charles fait partie de ce groupe qui a acquis de l’expérience et qui est de plus en plus confiant, a expliqué Claude Julien. Il peut maintenant apporter à l’équipe ce dont il est capable. Il a une bonne vision, il a un bon tir, il ne craint pas d’aller dans la circulation. Je vois qu’il est de plus en plus confiant.»