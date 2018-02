Valérie Maltais fera la transition vers le longue piste

GANGNEUNG, République de Corée - Valérie Maltais fera bientôt la transition du patinage de vitesse courte piste au longue piste afin de pouvoir s'entraîner à Calgary en compagnie de son copain, Jordan Belchos.

Tout indiquait que Maltais, qui est âgée de 27 ans, avait disputé sa dernière course olympique en courte piste, jeudi soir, quand elle a été éliminée lors des demi-finales de l'épreuve de 1000 mètres.

L'entraîneur Frédéric Blackburn avait laissé entendre qu'elle ne serait pas de retour avec l'équipe et un porte-parole de Patinage de vitesse Canada avait affirmé à La Presse canadienne qu'il était possible qu'elle poursuive sa carrière en longue piste.

Maltais a finalement confirmé sa décision, vendredi, lors d'un entretien à Radio-Canada.

«J’ai envie d’aller essayer le longue piste. Je ne prends pas ma retraite du sport (...) C’est un sport que j’avais voulu essayer après 2014, mais finalement, je me suis dit que j’allais me concentrer sur le courte piste», a-t-elle affirmé à Radio-Canada Sports.

Originaire de La Baie, Maltais a remporté l'argent au relais 3000 mètres dames aux Jeux de Sotchi en 2014.

Victime d'une entorse à une cheville avant même son premier entraînement à Pyeongchang, elle a connu des Jeux en deçà de ses attentes en Corée du Sud.

Elle espérait participer à des finales A, mais a finalement été éliminée en demi-finales du 1000m et du 1500m. Elle a aussi été victime d'une chute lors du relais 3000m, et les Canadiennes ont éventuellement été disqualifiées de la finale.

Parmi ses faits d'armes, Maltais a notamment gagné le bronze au 1000m aux Championnats du monde en 2012 et 2014. Elle est aussi montée à six reprises sur le podium au Mondiaux grâce au relais — quatre fois sur la deuxième marche et deux fois sur la troisième.

Elle participera aux Mondiaux de courte piste du 16 au 18 mars à Montréal avant d'amorcer sa transition vers le longue piste cet été.

Belchos a terminé cinquième au 10 000 mètres en longue piste aux Jeux de Pyeongchang. Il est originaire de Scarborough, en Ontario, mais s'entraîne avec l'équipe nationale de longue piste à Calgary.