Petrasso est heureux de revenir au pays

Michael Petrasso était jeune quand il est parti de la maison, à Toronto. Il n’avait que 16 ans quand une opportunité en Grande-Bretagne s’est présentée à lui. Il a donc fait ses valises afin d’accomplir son rêve, loin de sa famille et ses amis.

Les premières semaines n’ont pas été faciles à vivre pour le défenseur latéral droit. «Quand j’ai quitté pour l’Europe, je suppliais ma mère de venir me chercher au bout de trois mois; je m’ennuyais beaucoup. Mais, elle m’a plutôt aidé en me répétant que je vivais mon rêve. Je ne pouvais abandonner…»

«Cette saison-ci sera plaisante, car elle pourra venir me voir jouer souvent durant les matchs locaux», a ajouté Michael Petrasso.

Finalement, le jeune homme a bien aimé son expérience avec les Queens Park Rangers, en deuxième division, mais il était temps de rentrer à la maison.

«Lorsque mon contrat en Grande-Bretagne s’est terminé, j’avais en tête de revenir dans la MLS. Heureusement, l’Impact a démontré de l’intérêt. En l’espace d’une semaine et demie, le transfert était complet et j’étais rendu à Montréal.»

«Déjà à l’aise»

En plus de revenir au Canada, Petrasso a aussi la chance d’intégrer un vestiaire rempli de visages familier. «Je ne me sens pas perdu du tout ici; je connais Samuel (Piette) depuis que j’ai 15 ans à cause de l’équipe nationale. Je connais aussi Anthony Jackson-Hamel. Nous sommes tous des amis. Ça fait en sorte que je me sens déjà à l’aise.»

Son co-chambreur est également un garçon avec qui il s’entend très bien. «Raheem (Edwards) est un coéquipier que je connais bien. On se tient pas mal ensemble depuis mon arrivée à Montréal.»

D’ailleurs, Edwards et Petrasso jouent l’un devant l’autre sur le flanc droit du terrain. Lors d’un match présaison contre Tampa Bay, les deux hommes se sont bien complétés, s’échangeant le ballon à plusieurs reprises. Ils semblaient déjà avoir énormément de plaisir à jouer ensemble.

Dans ce match, Petrasso avait préparé les deux buts de l’Impact sur deux superbes pièces de jeu individuelles.

«J’ai pas mal regardé les matchs de la MLS de l’Europe, a affirmé Petrasso. Je sais que c’est rapide, j’ai hâte de voir comment je vais m’adapter dans les matchs de la saison régulière. Si je fais bien ici, il sera plus facile pour l’équipe nationale de garder un œil sur mon jeu.»

Même s’il est originaire de Toronto, Petrasso se dit heureux de son sort ici, lui qui risque d’accumuler les minutes dans l’uniforme bleu-blanc-noir.

«Je ne sais pas si Toronto avait de l’intérêt pour moi, mais je cherchais un endroit où j’allais pouvoir jouer. Je pense qu’ici j’aurai du temps de jeu et je pourrai m’améliorer.»

La Grande-Bretagne, une heureuse expérience

Petrasso a été loin de la maison pendant six ans. On voit le sourire sur son visage lorsqu’il parle de son retour en sol canadien.

«C’est sûr que de m’expatrier a été une aventure difficile, mais il y a plusieurs chemins qui peuvent nous mener à nos objectifs. Je n’hésiterais pas à retourner en Grande-Bretagne si c’était nécessaire. Aujourd’hui, je me considère très chanceux d’être avec l’Impact. Je n’ai pas eu l’occasion de voir grand-chose de Montréal, mais ça viendra bientôt.»

Gentilhomme un peu gêné, Petrasso s’avère une soie auprès de ses coéquipiers et avec les membres des médias. Or, détrompez-vous, il se bat comme un lion sur le terrain. Il l’a d’ailleurs démontré au camp d’entrainement. Voilà un nouveau venu qui ne mettra pas beaucoup de temps à se faire aimer du public montréalais.