«Notre ligue (allemande) est une super bonne ligue» - Philippe Dupuis

Même sans la présence des joueurs canadiens qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey, peu d’observateurs pensaient que l’équipe nationale d’Allemagne de hockey pouvait battre cette du Canada.

C’est pourtant ce qui s’est produit en demi-finales du tournoi olympique des Jeux de Pyeongchang lorsque les Allemands ont vaincu les Canadiens 4-3, se qualifiant ainsi pour le match en vue de l’obtention de la médaille d’or. Les représentants canadiens, au mieux, reviendront au pays avec une médaille de bronze.

Membre des Ice Tigers de Nuremberg, le Québécois Philippe Dupuis joue au sein d’une ligue allemande (DEL) dont tous les joueurs composent la formation nationale de l’Allemagne.

Les attaquants Patrick Reimer, Yasin Ehliz et Leo Pföderl sont des coéquipiers de Dupuis, le meilleur pointeur de son équipe. Et ce dernier n’est pas surpris outre mesure de la victoire des Allemands.

« L’équipe canadienne n’a pas été formée à la dernière minute, mais assez tardivement, note celui qui a été repêché par les Blue Jackets de Columbus en 2003. Les Allemands, ça fait quand même un petit bout que les membres de l’équipe nationale font des tournois ensemble. C’est sûr qu’il y avait plus de cohésion de ce côté-là. »

Et Dupuis trouve déplorable que les dirigeants d’Équipe Canada n’aient pas sérieusement pris en considération les Canadiens qui jouent dans la DEL quand l’absence des joueurs de la Ligue nationale aux JO a été confirmée.

Pas de respect

« C’est ce qu’on trouve déplorable à travers la ligue. Personne, vraiment, dans la DEL, n’a eu un appel de l’équipe canadienne. Peut-être parce qu’on n’a pas assez de respect ou de notoriété en Europe ou même, peut- en Amérique du Nord.

« On est content de voir le résultat en ce moment, car sa prouve que la DEL est une super de bonne ligue. Peut-être que les équipes canadiennes ou américaines devraient nous regarder un peu plus. C’est du beau hockey, c’est du bon hockey. »

Dupuis pense à deux de ses coéquipiers à Nuremberg, l’ex-défenseur du Canadien Tom Gilbert et David Steckel, qui auraient pu aider l’équipe américaine.

Dupuis estime en outre que le style pratiqué en Allemagne s’approche plus de ce que l’on voit en Amérique – physique – et est « complètement opposé à ce qu’on voit en Suède, en Finlande et en Suisse, aussi. Notre ligue a été mise de côté, mais le fait que l’équipe allemande, avec un alignement 100 pour cent DEL, se rende en finale, ça prouve que notre ligue est à considérer. »

Par ailleurs, le Québécois était particulièrement heureux pour Reimer, le capitaine des Ice Tigers de Nuremberg.

« Patrick Reimer, il va passer à l’histoire pour un des plus grands joueurs qui a joué dans notre ligue, la DEL. Ça fait huit ans de suite qu’il scorait 25 buts en 50 matchs. Cette année, c’est un peu plus difficile, mais il a réussi un gros, gros but. Ça fait lui donner un bon regain d’énergie. »