«Après Sotchi, c'était un conte de fées» - Marie-Philip Poulin

Au terme de la victoire des États-Unis face aux Canada dans le match pour l’obtention de la médaille d’or en hockey féminin aux Jeux olympiques, on a vu Marie-Philip Poulin pleurer à chaudes larmes au banc.

Près de 48 heures après la première défaite du Canada en finale olympique depuis 1998, la capitaine de l’équipe canadienne a conversé avec Mario Langlois aux Amateurs de sports. Commence-t-elle à digérer le verdict?

« Tranquillement… C’est sûr que ça va prendre un petit peu de temps, a dit Poulin, d’une voix un peu éteinte. Mais avec un pas de recul, je pense que l’on peut être fières et que l’on peut garder la tête haute. »

Est-ce la défaite la plus amère de la carrière de Poulin?

« Oui. C’est sûr. Quand tu mets autant d’efforts… Après Sotchi, c’était un conte de fées. Tu essaies de rehausser la barre tout le temps et c’est sûr que c’est une défaite crève-cœur en tirs de barrage. »

Les Canadiennes étaient vraiment ébranlées après ce revers.

« Dans les moments comme ça, il y a toujours beaucoup d’émotion. Il y a beaucoup de tristesse. On vit ça en équipe et notre famille après la partie. Ça a été un moment émotif pour tous. »

« Après la fin, on est tous pris un peu avec les médias, mais on a pris un moment après la partie pour parler en équipe, avec les gens de Hockey Canada. Il y a eu beaucoup de punitions et une erreur à la fin, l’échappée qui nous a couté… C’est malheureux, mais ça fait partie du hockey. Ça va être un autre 4 ans avec encore plus de motivation. »