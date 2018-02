Et de six pour les Penguins!

RALEIGH, Caroline du Nord — Phil Kessel et Evgeni Malkin ont tous les deux obtenu deux buts et une mention d'assistance et les Penguins de Pittsburgh ont écrasé les Hurricanes de la Caroline 6-1, vendredi soir, pour inscrire une sixième victoire de suite.

Jake Guentzel a récolté un but et deux aides alors que Sidney Crosby et Olli Maatta ont aussi touché la cible à une occasion. Les Penguins se sont distancés en deuxième période, quand ils ont inscrit trois buts dans un intervalle de 7:39.

Matt Murray a réalisé 27 arrêts pour les Penguins, qui ont gagné 11 de leurs 13 dernières sorties pour devancer les Capitals de Washington au sommet de la section Métropolitaine. Depuis que les Penguins ont été blanchis contre les Hurricanes, le 4 janvier, ils montrent un dossier de 16-3-1.

Teuvo Teravainen a été l'unique marqueur des Hurricanes, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs pour glisser hors des séries dans l'Association Est. Cam Ward a bloqué 33 lancers.

Wild 4 Rangers 1

À New York, Mikael Granlund et Eric Staal ont tous les deux marqué deux buts et le Wild du Minnesota a vaincu les Rangers 4-1.

Le Wild a complété le balayage de trois parties contre les équipes de la région de New York. Il a battu les Islanders de New York lundi avant de l'emporter contre les Devils du New Jersey, jeudi.

Les Rangers ont perdu une sixième partie de suite en temps réglementaire. Depuis qu'ils ont défait les Sabres de Buffalo à la Classique hivernale de la LNH, le 1er janvier, les Rangers montrent un dossier de 6-17-0.

Granlund a ouvert le pointage en première période lorsque Staal a intercepté une mauvaise sortie de zone du défenseur des Rangers Anthony DeAngelo. Staal et Granlund, qui ont chacun amassé quatre points dans la rencontre, ont refait le coup quelques instants plus tard, lors du but victorieux.

Devan Dubnyk a stoppé 22 rondelles pour le Wild alors que la recrue Alexandar Georgiev a réalisé 33 arrêts. Georgiev disputait un deuxième match dans la LNH après avoir fait ses débuts en carrière jeudi, contre le Canadien de Montréal.

Jets 4 Blues 0

À St. Louis, Connor Hellebuyck a repoussé 34 tirs pour récolter son sixième blanchissage de la saison et les Jets de Winnipeg ont écrasé les Blues 4-0.

Blake Wheeler et Kyle Connor ont tous les deux obtenu un but et une mention d'aide, tandis que Nic Petan et Patrik Laine ont uni leurs efforts pour compléter la marque. Les Jets ont remporté une quatrième victoire en cinq matchs.

C'était la troisième fois en six occasions en carrière que Hellebuyck blanchissait les Blues.

Jake Allen a quant à lui stoppé 19 lancers pour les Blues, qui affichent un dossier de 0-4-1 lors de leurs cinq derniers affrontements.

Avec une récolte de 81 points, les Jets ont une bonne avance au deuxième rang de la section Centrale. Avec 72 points, les Blues pourraient perdre leur avance au classement, eux qui pointent au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association Ouest.