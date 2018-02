Jasey-Jay Anderson mécontent des conditions de piste: «Le comité organisateur est atroce sur cet aspect»

BOKWANG, Corée, République de — Après deux décennies de participation olympique, le planchiste canadien Jasey-Jay Anderson avait certaines attentes concernant les conditions de la piste aux Jeux de Pyeongchang.

Lors de l'épreuve masculine de slalom géant en parallèle, samedi, Anderson était d'avis que la piste ne respectait pas les standards appropriés pour une compétition de cette envergure.

Anderson, qui a été éliminé lors des qualifications en raison d'une 24e place, a indiqué que la piste n'avait pas été lissée de façon convenable pour les descentes du matin.

«C'est une question de préparation. Le comité organisateur est atroce sur cet aspect», a affirmé l'athlète de Mont-Tremblant.

Le Suisse Nevin Galmarini a raflé la médaille d'or, ayant le dessus sur le Sud-Coréen Lee Sangho lors de la grande finale. Le Slovène Zan Kosir a pour sa part décroché la médaille de bronze en battant le Français Sylvain Dufour lors de la petite finale.

S'attendant à une rude épreuve, le champion olympique des Jeux de Vancouver, en 2010, a fait des réglages sur sa planche en vue d'une descente agressive au Parc à neige Phoenix.

«Je m'attendais à avoir une bonne plateforme pour pouvoir bien me propulser et après les cinq premiers pylônes, ç'a été l'enfer, a mentionné Anderson. Il n'y avait plus rien. J'aurais aimé utiliser d'autres réglages et j'aurais aimé qu'ils entretiennent mieux la piste.»

Anderson a apporté des correctifs pour sa deuxième descente, mais il était déjà trop tard.

Entre les descentes, des employés d'entretien dévalent la piste sur des skis afin de lisser certaines lignes de course près des pylônes. D'autres marchent sur la piste et raclent quelques endroits.

«Ils ont des râteaux à tous les pylônes, mais ils ne les utilisent pas, a pesté le Canadien. Ils ne font que s'appuyer sur les râteaux. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'étaient absolument pas bien préparés pour cet événement et c'est vraiment dommage.»

Anderson a montré un temps cumulatif de 1:26,76. L'autre Canadien à prendre part à cette compétition, l'Ontarien de Burlington Darren Gardner, s'est emparé du 28e échelon, en 1:26,94.

Âgé de 42 ans, Anderson est devenu le seul Canadien à participer à ses sixièmes Jeux olympiques d'hiver. Il avait gagné une épreuve de la Coupe du monde il y a un mois.

À 27 ans, Gardner faisait ses débuts aux Olympiques.