Dernier match avant la date limite des transactions

Après avoir mis fin à une série de 6 revers jeudi en battant les Rangers de New York 3-1 au Centre Bell, les Canadiens reçoivent le Lightning de Tampa Bay samedi soir.

Le Lightning est actuellement au deuxième rang du classement général de la LNH, un point derrière les étonnants Golden Knights de Las Vegas.

Virtuellement exclus d’une place en séries éliminatoires, même si mathématiquement c’est encore possible, les joueurs montréalais jouent désormais en fonction de leur avenir.

Lundi étant la date limite pour les transactions, plusieurs se demandent s’il y aura de grands chambardements dans la formation.

Dans son point de presse jeudi, après la victoire contre les Rangers, Claude Julien a souligné la progression des jeunes joueurs, dont Charles Hudon, et la belle performance du défenseur Noah Juulsen, à son premier match dans le circuit Bettman. Il ne serait donc pas étonnant que les jeunes aient de plus en plus de responsabilités, d’ici la fin d’une saison cauchemardesque.

Le match est présenté sur Cogeco Media à partir de 18h30 avec l’émission d’avant-match : Martin McGuire à la description et Dany Dubé à l’analyse.