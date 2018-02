Montréal s'incline 4 à 3 en tirs de barrage face à Tampa

Alors que la date limite des échanges approche à grands pas, le Canadien de Montréal s'est incliné 4 à 3 en tirs de barrage alors qu'il recevait le Lightning de Tampa Bay samedi soir au Centre Bell dans un match qui pourrait s'avérer être le dernier dans l'uniforme bleu-blanc-rouge pour quelques joueurs de la formation.

Le Canadien avait justement annoncé un peu plus tôt en journée que Tomas Plekanec serait exclu de la formation pour la rencontre tout comme Logan Shaw et David Schlemko. On souhaite que Plekanec demeure en santé jusqu'à 15h00 lundi, puisque l'intérêt envers le joueur de centre du CH serait plutôt élevé depuis quelque temps aux quatre coins de la LNH.

Le résumé du match :

Première période: Le Canadien mise sur sa vitesse et le contrôle de la rondelle au cours de la première moitié de la première période, mais le tricolore n’arrive pas à tromper la vigilance d’Andrei Vasilevskiy. C’est toutefois Byron Froese qui ouvre les hostilités à 8:52 en faisant dévier devant le filet le lancer de Jordie Benn derrière le gardien du Lightning: le Canadien prend les devants 1 à 0.

Les joueurs de la Floride n’ont cependant pas perdu de temps pour créer l’égalité. Un peu plus de trois minutes après le but de Froese, Brayden Point a surpris le gardien du Canadien d’un tir du poignet précis: le Lightning crée l'égalité 1 à 1.

Quelques minutes plus tard, après une altercation impliquant Karl Alzner et Nikita Kucherov, Steven Stamkos jette rapidement les gants pour défendre son coéquipier. Étant l’instigateur de la bagarre, Stamkos a reçu une pénalité supplémentaire offrant le premier avantage numérique de la soirée pour le Tricolore.

En fin de période, le guerrier montréalais Brendan Gallagher a eu maille à partir avec le défenseur format géant Victor Hedman. David a donc décidé de jeter les gants face à Goliath, mais les arbitres se sont rapidement imposés entre les deux joueurs au physique diamétralement opposé afin d’éviter que la situation ne dégénère. La période se termine sur cette note: Montréal 1 - Tampa Bay 1.

Deuxième période: Dès le début du deuxième engagement, les deux équipes mettent de la pression. Charles Hudon en met toutefois un peu trop lorsqu'il fait trébucher Brayden Point qui tentait de lancer vers le filet, ce qui offre un avantage numérique au Lightning. Le gardien du Canadien doit alors rapidement se signaler afin de garder son équipe dans la rencontre avec quelques beaux arrêts.

Niemi ne peut toutefois rien se reprocher sur le puissant lancer du cercle des mises en jeu de Nikita Kucherov qui permet au Lightning de prendre les devants et de clore leur avantage numérique: le Lightning prend les devants 2 à 1.

Le Canadien ne met toutefois qu'une petite minute pour créer l'égalité grâce à un tir d'une précision chirurgicale du défenseur Joe Morrow après une belle passe de Charles Hudon: le Canadien crée l'égalité 2 à 2.

Avec un peu plus de quatre minutes à faire en 2e période, Nikita Kucherov se rend coupable d’un geste d’accrochage contre le jeune Victor Mete et le Canadien bénéficie d’un avantage numérique. Le Canadien déploie alors son attaque massive et Max Pacioretty met fin à une longue séquence sans filet en obtenant un retour de lancer qu’il loge sans attendre derrière Vasilevskiy: le Canadien prend les devants 3 à 2.

Le capitaine aurait pu inscrire un deuxième but quelques instants plus tard lorsqu’il a récupéré une rondelle perdue par l’ancien premier choix du Canadien, Mikhail Sergachev, mais sa feinte en échappée ne peut tromper la vigilance du gardien du Lightning.

Pacioretty obtient finalement une autre échappée en fin de période, mais son tir se retrouve sur la bande. La deuxième période se termine avec une avance d'un but pour le Canadien: Montréal 3 - Tampa Bay 2.

Troisième période: Dès le début de la troisième période, le Canadien écope de deux punitions consécutives. Byron Froese tout d’abord pour double-échec et Phillip Danault ensuite pour coup de bâton. Montréal se retrouve alors en désavantage numérique de deux hommes à trois contre cinq.

Tampa Bay bourdonne alors devant le filet du Canadien et frappe à la porte à plusieurs occasions pendant cet avantage numérique. Après quelques arrêts d’Antti Niemi et deux frappes sur les poteaux, Ryan Callahan fait dévier le tir de Nikita Kucherov tout juste avant la fin de la seconde pénalité au Canadien: le Lightning crée à nouveau l'égalité 3 à 3.

À mi-chemin en troisième, lors d’un avantage numérique pour le Canadien, Jeff Petry perd la rondelle à la ligne bleue du Lightning, ce qui offre une échappée à Brayden Point qui fait tout sauf marquer contre Antti Niemi qui sauve à nouveau son équipe.

Vasilevskiy est ensuite appelé à réaliser ce qui est probablement l’arrêt du match pour empêcher Max Pacioretty de marquer son deuxième du match et de briser l’égalité.

Malgré plusieurs chances de marquer de chaque côté, les deux équipes n’ont pu s’inscrire à nouveau au pointage au troisième vingt. La prolongation sera nécessaire: Montréal 3 - Tampa Bay 3.

Prolongation: À trois contre trois, le Lightning s’est rapidement installé en territoire du Canadien obligeant Niemi à réaliser un arrêt important. Pacioretty s’est ensuite dirigé fin seul en échappée, mais en tentant de feinter le gardien, il a tout simplement omis de tirer.

Après plusieurs tentatives de part et d'autre, Joe Morrow reçoit une punition pour bâton élevé et le Lightning se retrouve en avantage numérique avec un peu plus de deux minutes à faire à la période supplémentaire.

Antti Niemi réussira à relever le défi du désavantage numérique et permettra à son équipe de se diriger en tirs de barrage: Montréal 3 - Tampa Bay 3.

Tirs de barrage: Après deux tentatives infructueuses des Montréalais, Brayden Point donne les devants au Lightning lors du deuxième tir des siens en déjouant Niemi. Charles Hudon fut le dernier joueur à prendre d’assaut le filet du Lightning, mais il ne peut soulever assez la rondelle pour marquer. Tampa remporte donc cette rencontre chaudement disputée.

Marque finale: Tampa Bay 4 - Montréal 3.