Markus Eisenschmid dénoue l'impasse et permet au Rocket de l'emporter 4-3

Markus Eisenschmid a dénoué l'impasse à 6:58 de la troisième période pour propulser le Rocket de Laval vers un gain de 4-3 aux dépens des Senators de Belleville, samedi soir.

Il s'agissait d'une deuxième victoire en autant de soirs pour la troupe lavalloise.

Daniel Audette, un but et une mention d'assistance, David Broll et Jérémy Grégoire ont également noirci la feuille de pointage, tandis que Jordan Boucher a obtenu deux aides. Zachary Fucale a quant à lui repoussé 27 des 30 rondelles dirigées vers lui.

Nick Paul a complété un tour du chapeau du côté des Senators, mais Marcus Hogberg a cédé à deux reprises en troisième période, concédant la victoire aux visiteurs. Hogberg a réalisé 26 arrêts.

Ben Sexton a pour sa part récolté trois mentions d'assistance chez les Senators.

Audette n'a pas perdu de temps en première période pour donner une avance d'un but au Rocket.

Paul a cependant profité de trois opportunités en période médiane, dont une belle manoeuvre dans l'enclave, pour permettre aux Senators de reprendre les devants 3-2.

Avec l'aide de son patin, Grégoire a redirigé la passe de Michael McCarron derrière la ligne des buts au début du troisième tiers. La décision a été maintenue, malgré l'implication du patin de l'attaquant du Rocket dans l'équation.

Eisenschmid a fait dévier le tir d'Éric Gélinas par la suite, procurant la victoire au Rocket.

Le Rocket profitera de quelques jours de congé avant de reprendre du service vendredi prochain face aux Sound Tigers de Bridgeport.