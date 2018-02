Ron Hainsey tranche et les Maple Leafs battent les Bruins

Ron Hainsey a marqué le but victorieux et les Maple Leafs de Toronto ont eu le meilleur 4-3 sur les Bruins de Boston, samedi soir, au Air Canada Centre.

Le tir sur réception de Hainsey, à la suite d'une passe de William Nylander, a trompé la vigilance de Tuukka Rask alors qu'il ne restait que 83 secondes à écouler à la rencontre.

Cette victoire a permis aux Maple Leafs de devancer par un point les Bruins au deuxième échelon de la section Atlantique. Les Bruins ont toutefois cinq matchs de plus à jouer.

Les Maple Leafs ont aussi égalé leur meilleure séquence de victoires à domicile en triomphant lors d'une neuvième partie de suite.

Nazem Kadri a trouvé le fond du filet deux fois alors que Mitch Marner a ajouté un but et trois aides pour les Maple Leafs. Frederik Andersen a effectué 23 arrêts et il a porté à 10-1-0 sa fiche en carrière contre les Bruins.

Brad Marchand a fait bouger les cordages à deux occasions et Jake DeBrusk a été l'auteur de l'autre réussite des Bruins. Rask a conclu l'affrontement avec 32 arrêts.