Claude Julien se réjouit de l'effort de ses joueurs

Le Canadien de Montréal n'est pas dans la course pour une place dans le séries éliminatoires, mais n'allez pas dire ça au Lightning de Tampa Bay.

Pour une deuxième fois en autant de visites à Montréal, les hommes de Jon Cooper ont été poussés jusqu'en fusillade. Contrairement à la première escale au début de janvier, ils ont récolté le point boni grâce à une victoire de 4-3 samedi soir.

Ce passage à Montréal met fin à une séquence de 17 matchs sur 25 à l'étranger pour le Lightning. Le Lightning a gagné 11 de ces 17 parties sur la route, et ils joueront 10 de leurs 11 prochains matchs à domicile.

«Il y a une raison pour laquelle ce groupe de joueurs est capable d'additionner les victoires, et ce n'est pas seulement le talent. Ce groupe travaille», a loué Cooper.

Claude Julien, au sujet de la performance de ses joueurs:

«J'ai aimé l'effort de l'équipe, on a joué contre une équipe qui patine extrêmement bien et on a été capable de garder le rythme du début jusqu'à la fin.»

Jonathan Drouin, au sujet du travail du gardien Antti Niemi:

«'Nemo' a offert une grande performance ce soir, à cinq contre trois, à quatre contre trois. Habituellement, quand vous vous retrouvez à quatre contre trois en prolongation, ça met fin au match. Mais Antti a réussi des arrêts de toute beauté.»

Antti Niemi, au sujet du défi que présentent les attaquants du Lightning:

«C'est une équipe qui possède de nombreux joueurs de talent et très rapides. Et le jeu de puissance du Lightning est très dangereux.»

Max Pacioretty, de son côté, a laissé filer une chance incroyable de mettre fin au match dès la première minute de la prolongation lorsqu'il s'est présenté complètement seul devant Vasilevskiy. Toutefois, il a tellement hésité devant le colosse portier du Lightning qu'il n'a finalement même pas tiré au filet, déclenchant le mécontentement de plusieurs spectateurs.

«Il est très bon. Il sort tellement loin de son but qu'il vous donne l'impression qu'il n'est pas possible de le battre avec un tir. Vous essayez donc de faire une feinte mais il s'ajuste tellement bien. Vous ne voyez pas ça chez beaucoup de gardiens. Sa poussée avec son patin est de haute qualité», a raconté Pacioretty en parlant de Vasilevskiy.