Le rideau se ferme sur des Jeux à forte saveur politique

PYEONGCHANG, Corée, République de — Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018, à forte saveur politique, ont connu leur dénouement, dimanche soir, d'une manière très semblable à celle vécue lors de l'ouverture de la grande manifestation sportive. Les meilleurs athlètes au monde ont défilé avec fierté alors que trois pays comptant des décennies de conflits et de méfiance ont partagé une section VIP — et une possible nouvelle voie diplomatique.

Le haut responsable nord-coréen Kim Yong-chol, le président sud-coréen Moon Jae-in et la conseillère présidentielle et «première fille» Ivanka Trump prenaient place sur deux rangées de sièges derrière les anneaux olympiques, devant représenter un événement de paix et d'unité internationale. Près les uns des autres — sans qu'il y ait eu apparemment d'interaction entre la fille du président américain et le vice-président du comité central nord-coréen —, ils ont assisté à un spectacle élaboré et inspiré en clôture des Jeux de Pyeongchang.

Alors que des danseurs présentaient par leurs mouvements des récits culturels devant la foule immense, le bureau du président sud-coréen a publié une courte déclaration disant que la Corée du Nord avait exprimé la volonté de tenir des discussions avec les États-Unis.

La délégation de la Corée du Nord a aussi convenu que «les relations Nord-Sud et Corée du Nord-États-Unis devraient être globalement améliorées», selon le bureau du président sud-coréen.

Trump et Kim se sont levés durant l'hymne national sud-coréen.

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré qu'en étant réunis lors des cérémonies aux Jeux olympiques, les athlètes de la Corée du Sud et de la Corée du Nord ont montré que ceux-ci croyaient en un «avenir pacifique».

Dans son discours à la cérémonie de clôture à Pyeongchang, Bach a affirmé que les athlètes des deux Corées divisées ont montré que le sport rassemble les gens et construit des ponts.

Il a soutenu que le CIO «allait poursuivre ce dialogue olympique» après les Jeux.

Les athlètes des deux Corées ont marché ensemble à la cérémonie de clôture, les Nord-Coréens pouvant facilement être repérés dans leurs manteaux rouges.

Pyeongchang a fermé le rideau avec une prestation du populaire groupe EXO, formé de neuf hommes de la Corée du Sud et de la Chine.

Bach a déclaré la fin des Jeux de Pyeongchang, devant des dizaines de milliers de personnes dans l'extrémité est de la péninsule coréenne. Dans le cadre de la cérémonie, les Jeux d'hiver ont été relayés à Pékin, qui accueillera la grande manifestation sportive en 2022 après avoir tenu les Jeux d'été en 2008.

Pékin deviendra la première ville à avoir organisé tant des Jeux d'hiver que des Jeux d'été.

Le transfert du drapeau olympique entre les deux villes hôtes a été suivi par un jeu de lumières à la fine pointe, avec des pandas géants illuminés et des danseurs sur la glace dans le Stade olympique.

Les athlètes de la Russie ont défilé dans le stade sans leur drapeau après que le CIO eut maintenu la suspension du pays. Ils portaient des vestes avec l'inscription «athlètes olympiques de la Russie».

Les porte-drapeaux de tous les pays, dont la triple médaillée canadienne Kim Boutin, ont formé un cercle au centre du stade au début de la cérémonie, brandissant les drapeaux alors que les athlètes défilaient autour d'eux. Des bénévoles portant des chapeaux avec le tigre emblématique des Jeux, Soohorang, ont aussi dansé autour d'eux.