Plekanec est finalement échangé... aux Maple Leafs

Les Canadiens de Montréal ont finalement échangé le joueur de centre Tomas Plekanec en compagnie de l'attaquant Kyle Baun. Le Tchèque se dirige à Toronto.

Montréal fait l’acquisition de l’attaquant Kerby Rychel, du défenseur Rinat Valiev ainsi que le choix de 2e tour des Maple Leafs de Toronto en 2018.

Rychel, un choix de premier tour des Blue Jackets de Colombus en 2013, a inscrit 10 buts et 30 points avec les Marlies de Toronto en 55 matchs cette saison. Il se situait au cinquième rang des pointeurs des Marlies. Valiev a, quant à lui, été repêché au troisième tour en 2014 par les Maple Leafs et a amassé 15 points en 40 rencontres cette saison. Le défenseur a disputé 10 matchs dans la LNH, n'amassant aucun point.

Tomas Plekanec a disputé 981 matchs dans la LNH et avec les Canadiens. Il compte 605 points à sa fiche, dont 232 buts. Choix de troisième tour du Tricolore en 2001, il a fait ses débuts dans la grande ligue en 2003-2004 et il a connu sa meilleure saison en 2009-2010 alors qu'il avait amassé 25 buts et 70 points.

Des informations permettent de croire que Montréal retiendrait la moitié du salaire Plekanec jusqu'à la fin de la saison.

L'acquisition du choix de 2e ronde de Toronto permet aux Canadiens de porter à quatre son nombre de sélections de deuxième tour au prochain repêchage. Reste maintenant à voir si Marc Bergevin sera actif d'ici 15h00 lundi, alors que ce fermera la fenêtre des transferts de la LNH pour la saison 2017-2018.