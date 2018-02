Staal, Rinne et Getzlaf sont les trois étoiles de la semaine dans la LNH

NEW YORK — Le centre du WIld du Minnesota Eric Staal, le gardien des Predators de Nashville Pekka Rinne, ainsi que le centre des Ducks d'Anaheim Ryan Getzlaf sont les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

Staal a donné le ton avec une récolte de trois buts et quatre aides en quatre matchs, aidant le Wild à compléter une semaine parfaite et à se hisser au troisième rang dans la section Centrale. Staal a notamment réussi sa 13e performance de quatre points en carrière quand il a marqué deux buts et s'est fait complice de deux autres dans un gain de 4-1 contre les Rangers de New York, le 23 février. Il a couronné sa semaine en atteignant le plateau des 30 buts pour la première fois depuis 2010.

Rinne a quant à lui été parfait en trois départs, réalisant un jeu blanc en plus de conserver une moyenne de but alloué de 1,00 et un taux d'efficacité de ,970.

Le gardien des Preds a d'abord réussi 36 arrêts dans un gain de 5-2 aux dépens des Sénateurs d'Ottawa, avant de stopper 33 tirs dans une victoire de 7-1 contre les Sharks de San Jose. Il a complété sa semaine en blanchissant les Blues de St. Louis sur 27 arrêts, le 49e blanchissage de sa carrière.

Finalement, Getzlaf est venu au deuxième rang des marqueurs de la LNH au cours de la dernière semaine avec deux buts et cinq mentions d'assistance en quatre rencontres, dont un but et trois aides dimanche, dans une défaite de 6-5 en fusillade contre les Oilers d'Edmonton. Les Ducks ont récolté cinq de huit points au cours de cette séquence.

Getzlaf, qui a raté 24 matchs en raison d'une blessure, compte 42 points (9-33) en 40 rencontres en 2017-18.