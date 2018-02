Joe Morrow quitte Montréal; Mike Reilly s'en vient

Le Canadien a procédé à deux échanges mineurs lundi après-midi.

Quelque 24 heures après avoir cédé Tomas Plekanec aux Maple Leafs de Toronto en retour d'un ailier gauche, d'un défenseur et d'un choix de deuxième tour, le Canadien de Montréal n'a apporté aucun changement majeur à sa formation en vue du sprint final de la saison régulière.

Marc Bergevin a d'abord cédé le défenseur Joe Morrow aux Jets de Winnipeg en retour d'un choix de quatrième tour en 2018.

Morrow, 25 ans, a récolté 11 points, dont cinq buts, en 38 matchs cette saison. Le Tricolore lui avait offert un contrat d'une saison, d'une valeur de 650 000$, cet été.

Quelques minutes plus tard, l'organisation a annoncé avoir acquis le défenseur Mike Reilly du Wild du Minneosta en retour d'un choix de cinquième tour en 2019.

Reilly, âgé de 24 ans, a inscrit deux buts et ajouté huit passes en 38 parties cette saison.

L'athlète de 6 pi 2 po et 195 lb a joué un total de 84 matchs dans la LNH. Il a récolté 18 points, dont quatre buts.

Une équipe pratiquement inchangée

S'il a passé bien des heures au téléphone et face à son ordinateur à échanger des courriels, Bergevin n'aura posé qu'un seul autre geste lundi, celui de rappeler l'attaquant Nikita Scherbak du Rocket de Laval.

Ainsi, le capitaine Max Pacioretty, l'attaquant Alex Galchenyuk et le défenseur Jordie Benn, trois patineurs montréalais qui étaient susceptibles de faire leurs valises selon diverses rumeurs, termineront la saison avec l'organisation montréalaise.

Au cours des deniers jours, le directeur général du Canadien Marc Bergevin a donc échangé Jerabek contre Reilly (via le choix de repêchage des Capitals), de même que Tomas Plekanec et Joe Morrow, afin d'obtenir deux choix de repêchage (2e et 4e ronde) et deux espoirs (Rinat Valiev et Kerby Rychel étaient à Toronto).

Dix choix au repêchage

La formation montréalaise détient maintenant dix choix au repêchage de 2018, qui se tiendra en juin à Dallas, soit un au premier tour, quatre au deuxième, un au troisième, un au quatrième et trois au cinquième.

Il s'agit du plus grand nombre de choix de l'équipe depuis les 11 joueurs repêchés en 2003.

Lors d'un point de presse à 17h30, Bergevin s'est dit confiant que Trevor Timmins, qui est en charge du recrutement amateur du Canadien, est l'homme de la situation pour continuer de bâtir le Canadien à ce niveau.

Bergevin ajoute que l'organisation veut se rajeunir avec des joueurs rapides et montrant du caractère.