LNH: les meilleurs sont désormais encore plus forts

S’il y a un constat sans équivoque qui ressort au terme de la dernière journée des échanges dans la Ligue nationale, c’est que les meilleurs sont désormais encore mieux nantis en vue des séries éliminatoires qu’il y a une semaine.

Meneur (87 points) au classement général de la LNH avant les rencontres de lundi, le puissant Lightning de Tampa Bay a fait l’acquisition du défenseur Ryan McDonagh et de l’attaquant J.T. Miller des Rangers de New York. C’est ce qu’on appelle se renforcer.

Premiers au classement de la section Ouest (86 points), les Golden Knights de Las Vegas ont mis la main sur Tomas Tatar, anciennement des Red Wings de Detroit. Un plus, à n’en pas douter.

Pour leur part, les Predators de Nashville (85 points), deuxièmes de cette même association, ont mis la main sur Ryan Hartman des Blackhawks de Chicago. Les Jets de Winnipeg (83 points), à deux points des Predators, ont obtenu l’attaquant Paul Statsny des Blues de St. Louis.

Quant aux Sharks de San Jose (75 points), deuxièmes derrière les Golden Knights dans la section pacifique, ont vu Evander Kane, des Sabres de Buffalo, se joindre à eux.

De leur côté, les Blue Jackets de Colombus (67 points), qui occupent le dernier rang de l’Association de l’Est donnant accès aux séries, ont tout fait pour améliorer leur sort en faisant l’acquisition de Thomas Vanek (Canucks de Vancouver) et du défenseur Ian Cole (Sénateurs d'Ottawa).

Les autres meneurs de l’Association de l’Est, les Maple Leafs de Toronto (83 points), les Bruins de Boston (82 points) et les Penguins de Pittsburgh, avaient respectivement fait l’acquisition de Tomas Plekanec (Canadiens de Montréal), Rick Nash (Rangers de New York) et Derick Brassard (Sénateurs d’Ottawa) au cours des derniers jours.

Bref, peu importe le prix payé en joueurs et en choix au repêchage, pas mal toutes les équipes qui peuvent prétendre à la coupe Stanley ont fourbi leurs armes en vue des séries qui s’annoncent palpitantes.