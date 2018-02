Huitième gain en neuf matches pour les Raptors

TORONTO - Kyle Lowry et DeMar DeRozan ont fourni 20 points chacun et les Raptors de Toronto ont dominé les Pistons de Detroit 123-94, lundi, obtenant une huitième victoire à leurs neuf derniers matches.

Lowry a ajouté six rebonds et quatre passes, tandis que DeRozan a inscrit sept passes et deux vols.

Serge Ibaka a obtenu 19 points et neuf rebonds.

Le réserviste Pascal Siakam s'est distingué avec 11 points, six passes et deux blocs. Les meneurs de l'Est, qui vont rejouer mercredi soir, à Orlando.

Andre Drummond a récolté 18 points pour les Pistons, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

Ayant une avance incertaine de six points après deux quarts, les Raptors ont pris le contrôle en débutant le troisième quart avec une séquence de 11-2, incluant sept points d'Ibaka.