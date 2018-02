Max Pacioretty se vide le cœur

Dire que Max Pacioretty a vécu récemment des jours difficiles est une évidence. Et il en a parlé sans filtre, lundi soir, au terme du revers des siens contre les Flyers.

« Ce n’était pas une surprise que mon nom soit mentionné dans des rumeurs d’échange, a dit le capitaine du Canadien. Je suis prêt à rentrer à la maison et à avoir une bonne nuit de sommeil.

« J’ai vécu plusieurs journées émotives et je suis heureux de toujours faire partie de cette équipe. Il est temps d’aller de l’avant. Tout le monde est imputable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je fais de même... Si ma mémoire est bonne, personne n’a pointé du doigt quiconque pour nos déboires. Tout le monde doit se regarder dans le miroir. »

De son propre aveu, c’est au plan familial que la situation était la plus frustrante pour Pacioretty.

« J’ai trois enfants. Tu te prépares toujours au pire… Au cas où. Mon plus jeune, Max fils, a été à l’école aujourd’hui avec le chandail du Canadien (petit rire). On a été le chercher après l’école. Il se sent bien quand il marche dans l’école avec ce chandail sur le dos. Ce sont juste des petites choses comme ça. Tu t’inquiètes pour ta famille. À la fin, nous sommes tous des êtres humains. »

Mais au plan professionnel, c’est autre chose. Et sur cet aspect, Paciorewtty ne se défile jamais.

« Je prends l’entière responsabilité de la qualité de mon jeu et pour mon apport depuis le début de la saison. Les aspects négatifs… Mais pour être honnête, les gars, je ne vais pas porter tout le blâme sur mes épaules. C’est injuste pour moi et pour ma famille.

« Je sais que des gens ont mal réagi relativement à mes rapports un peu évasifs avec les médias récemment, mais j’apprécie que des gens respectent le fait que je suis un être humain et que je m’inquiète pour ma famille. »

Et Pacioretty assure que son rôle n’a pas aggravé le problème.

« Mon rôle de capitaine n’a rien à voir là-dedans. À la limite, ça rend les choses plus faciles. Quand tu es déprimé, au lieu de penser à des choses négatives, tu penses à l’équipe plutôt qu’à toi-même. »

« Pour un gars qui était sous la loupe depuis plusieurs semaines, je trouve qu'il s'est bien comporté ce soir, a noté l'entraîneur Claude Julien. Il a travaillé fort et il s'est très bien comporté comme capitaine. Tu vois ce qu'il avait a dire. Il a été franc et il a démontré ses couleurs de capitaine. »