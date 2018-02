Place aux jeunes chez le Canadien

David Schlemko en tirs de barrage? Noah Juulsen à trois contre trois en prolongation? Claude Julien n’a pas hésité à multiplié les expériences contre les Flyers, mais il avait réponse à tout.

« (Schlemko) a de bonne statistiques en tirs de barrage (2-en-4 avant le match d’hier) et il est bon durant les entraînements, assuré Julien. On n’a pas eu beaucoup de succès en tirs de barrage et on a le droit d’essayer d’autres joueurs afin de changer les données. (Max) Pacioretty faisait partie des joueurs qui s’en venaient.

« C’est évident quand tu le regardes jouer (Juulsen) à quel point il est bon. Il est très calme, il ne panique pas avec la rondelle, il fait de bons jeux et il joue avec beaucoup de confiance. On lui donne l’opportunité de prendre de l’expérience. »

L’entraîneur estime que son équipe, incluant ses jeunes, ont très bien fait face à une équipe qui bataille pour une place en série.

« Ils ont bien joué récemment. Même à 0-0, il y a eu de bonnes chances de marquer. Les gardiens ont été bons et nos jeunes aussi. Je ne peux pas parler pour Charlie (Lindgren) parce que je ne l’ai pas vu jouer à Laval, mais ici, chaque fois, il est solide. Il sait qu’il peut jouer dans cette ligue. »