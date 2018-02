Tirs de barrage: pourquoi Schlemko?

Les Flyers de Philadelphie ont blanchi le Canadien de Montréal 1-0, hier soir, au Centre Bell.

Cette défaite est la neuvième du Canadien par blanchissage et la deuxième d'affilée en tirs de barrage.

Après le match, l'entraîneur-chef, Claude Julien, a défendu sa décision d'avoir préféré David Schlemko à Max Pacioretty ou Brendan Gallagher en tirs de barrage.

«Si vous faites vos devoirs, vous allez voir qu'il a des bonnes statistiques dans les tirs de barrage. Et il a été bon dans les entraînements aussi lorsqu'on le pratique. On n'a pas eu beaucoup de succès dans les tirs de barrage; on a le droit d'essayer d'autres joueurs pour essayer de changer les données puis c'est ce qu'on a fait.