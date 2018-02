«C'est encore dur... Faut que j'accepte que j'ai terminé quatrième» -Alex Harvey

«C'est certain que c'est difficile de regarder cette cérémonie de podium-là pendant la cérémonie de fermeture. C'est un rêve depuis toujours et t'essaie de repenser un peu à ta course et de voir si ça avait été possible de donner un peu plus ici et là, mais en faisant ça, je me rendais compte que j'avais vraiment tout donné...»

Une déception... humaine

«C'est déchirant de terminer quatrième au pied du podium comme ça.... Faut juste que je l’accepte, faut que j'accepte que j'ai terminé quatrième aux Jeux. Je n’ai aucun regret parce que j'ai vraiment tout donné jusqu'à la fin pis après ça, parler des Russes, c’est de la spéculation. J'aime mieux pas trop penser à ça en ce moment... J'ai tout laissé sur la piste... C'est juste normal et humain d’avoir une déception quand même du fait de terminer quatrième.».