Simon Kean et plusieurs Québécois en vedette à Québec

Le boxeur originaire de Trois-Rivières Simon Kean défendra son titre intercontinental de l'IBO face au coriace boxeur mexicain Ignacio Esparza le samedi 7 avril à Québec.

Il s'agira du premier gala de boxe professionnelle organisé par Eye of the Tiger Management (EOTTM) au Centre Vidéotron, en collaboration avec Gestev et Vidéotron.

Outre l'affrontement principal entre Kean (13-0, 12 K.-O) et Esparza (21-2, 14 K.-O.), l'événement mettra également en vedette quelques-uns des plus beaux talents en boxe au Québec dont Mathieu Germain (13-0, 7 K.-O.), Kim Clavel (2-0) ainsi que les natifs de Québec, Vincent Thibault (3-0, 1 K.-O.), Clovis Drolet (5-0, 3 K.-O.) et Éric Martel-Bahoéli (11-7-1, 7 K.-O.).

« La boxe est en pleine effervescence et gagne en popularité au Québec, souligne le président d'EOTTM, Camille Estephan. Des expériences comme celles que nous avons vécu à Shawinigan, Trois-Rivières ou encore à Sorel, où l'engouement est palpable et que les résidents et administrateurs de la ville font preuve d'une si belle ouverture, nous motivent grandement à présenter des événements aux quatre coins de la province. C'est extrêmement emballant et ça nous force à nous surpasser en offrant des combats explosifs et enlevants. »

Vincent Thibault, qui possède sans aucun doute l'un des plus gros et énergique réseaux de partisans, réalisera un rêve d'enfance en enjambant les cordes du ring du Centre Vidéotron.

« Je suis tellement fier et excité à l'idée de pouvoir me battre chez moi, devant mes proches! Pour moi, c'est certain qu'il n'y aura pas de demi-mesure le 7 avril. Ça va brasser, je vous le garantis », mentionne fébrilement celui que l'on surnomme Tibo.

Bien qu'il ne fasse pas partie de son écurie, il était primordial pour Camille Estephan de saluer la carrière et les accomplissements du vétéran Eric Martel Bahoeli en lui offrant l'opportunité de tourner la page sur sa dernière performance face à Adam Braidwood, mais également de pouvoir effectuer un dernier combat devant ses partisans.

« Mon parcours en boxe fut parsemé d'embûches, résume Bahoeli. C'est pourquoi je tenais absolument à faire un dernier combat chez moi et ainsi mettre fin à ma carrière sur une notre positive afin d'être en paix avec le sport. Je remercie EOTTM de m'offrir cette belle opportunité. Ce sera un honneur pour moi de faire mon dernier combat aux côtés de mon grand ami Simon Kean qui, je suis convaincu, vengera ma défaite face à Adam Braidwood de façon sensationnelle ».

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons Eye of the Tiger Management, Camille Estephan et ses boxeurs au Centre Vidéotron, a déclaré Martin Tremblay, chef de l'exploitation du groupe Sports et divertissement de Québecor. Les amateurs de boxe auront droit à une carte de qualité avec des boxeurs de Québec et une finale spectaculaire avec Simon Kean.

« Eye of the Tiger Management est un partenaire important de Québecor avec ses ententes à TVA Sports, Vidéotron et Canal Indigo. Le Centre Vidéotron est heureux de s’ajouter à cette liste aujourd’hui en officialisant la présentation du premier événement du groupe de Camille Estephan à Québec ».