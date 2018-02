«Le vrai capitaine du Canadien, c'est Brendan Gallagher» - Mario Tremblay

Selon Mario Tremblay, la relation entre Max Pacioretty et l’organisation des Canadiens de Montréal est terminée.

Interrogé par Mario Langlois, l’ex-joueur de hockey et désormais analyste a été clair quand l’animateur des Amateurs de sports lui a demandé si le mariage entre le capitaine et le directeur général de l’équipe Marc Bergevin était terminé.

« Honnêtement, je pense que oui, a répondu Tremblay. Je ne ferai pas de détour avec ça. J’ai l’impression que c’est au repêchage qu’il va y avoir un échange avec Max Pacioretty. C’est toujours plus facile… Pacioretty est le capitaine du Canadien, mais personnellement, je pense que le vrai capitaine du Canadien, c’est Brendan Gallagher présentement. »

« D’autant plus, soyons honnêtes, Bergevin va avoir assez de choix au repêchage pour être capable de bien travailler : un choix de première ronde, quatre choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde… Et il y a un choix de quatrième et de cinquième ronde. Il y a beaucoup de volume. »

Indépendamment de la mauvaise saison de Pacioretty, Tremblay estime que sa valeur n’a pas diminué.

« Ça me rappelle Phil Kessel. Quand il était avec les Maple Leafs de Toronto, il avait beaucoup de pression. Il se retrouve à Pittsburgh, deuxième ou troisième trio. Il y a Malkin, Crosby… Il n’est plus le point de mire. Ça pourrait être la même chose (ailleurs) pour Max Pacioretty. »

