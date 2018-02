Taylor Hall poursuit sa séquence et les Devils défont les Penguins

PITTSBURGH - Taylor Hall a égalé un record d'équipe, Stefan Noesen a inscrit le seul but de la troisième période et les Devils du New Jersey ont battu les Penguins de Pittsburgh 3-2, mardi soir.

Noesen, qui disputait un 100e match en carrière dans la LNH, a brisé une égalité de 2-2 grâce à son neuvième but de la campagne. Il a fait dévier un tir d'Andy Greene pour tromper la vigilance de Casey DeSmith.

Hall a pour sa part obtenu au moins un point dans un 15e match de suite en récoltant un but et une aide. Hall, qui a raté trois parties en raison d'une blessure à la main droite, a amassé un point lors de ses 22 dernières apparitions.

Sidney Crosby a marqué son 21e but de la saison alors que Matt Hunwick a enfilé l'aiguille à une reprise pour les Penguins, qui ont vu leur séquence de 11 victoires à domicile prendre fin. Ils ont perdu dans leur amphithéâtre pour une première fois depuis le 4 janvier.

Kyle Palmieri a aussi noirci la feuille de pointage pour les Devils, qui se battent pour une place en séries dans l'Association Est. Ils avaient gagné six de leurs huit dernières sorties après avoir perdu huit des 11 précédentes. Keith Kinkaid a réalisé 36 arrêts.

DeSmith a stoppé 35 lancers pour les Penguins. Il a été rappelé de la Ligue américaine afin de remplacer Matt Murray. Derick Brassard effectuait ses débuts pour les Penguins, pivotant un trio composé de Phil Kessel et Conor Sheary.