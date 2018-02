Les Capitals prolongent les déboires des Sénateurs

WASHINGTON - Un doublé d'Evgeny Kuznetsov a mené les Capitals de Washington à un gain de 3-2 aux dépens des Sénateurs d'Ottawa, mardi.

Ses 18e et 19e buts ont aidé les Capitals à se ressaisir après un revers de 5-1 à Columbus, la veille.

Son premier but est survenu d'un tir sur réception de l'enclave, sur une passe de T.J. Oshie. Son deuxième a été le fruit d'un bel effort en solo, en contournant le filet vers la gauche.

Tom Wilson a été l'autre buteur des Capitals, qui vont accueillir les Maple Leafs de Toronto samedi soir à l'extérieur, au Maryland. Le match sera joué au stade de l'Académie navale américaine, à Annapolis.

Le gardien vainqueur Philipp Grubauer a fait 28 arrêts, neuf de plus que Mike Condon.

Erik Karlsson et Mike Hoffman ont riposté pour les Sénateurs, qui ont échappé leurs cinq derniers matches. Karlsson a atteint le cap des 500 points en carrière.

Devils 3 Penguins 2

À Pittsburgh, Taylor Hall a égalé un record d'équipe, Stefan Noesen a inscrit le seul but de la troisième période et les Devils du New Jersey ont battu les Penguins 3-2.

Noesen, qui disputait le 100e match de sa carrière dans la LNH, a rompu une égalité de 2-2 grâce à son neuvième but de la campagne. Il a fait dévier un tir d'Andy Greene pour tromper la vigilance de Casey DeSmith.

Hall a obtenu au moins un point dans un 15e match de suite en récoltant un but et une aide.

Sidney Crosby a marqué son 21e but de la saison alors que Matt Hunwick a enfilé l'aiguille à une reprise pour les Penguins qui ont vu leur séquence de 11 victoires à domicile prendre fin. Ils ont perdu dans leur amphithéâtre pour une première fois depuis le 4 janvier.

Kyle Palmieri a aussi noirci la feuille de pointage pour les Devils, qui se battent pour une place en séries dans l'Association de l'est. Ils avaient gagné six de leurs huit dernières sorties après avoir perdu huit des 11 précédentes. Keith Kinkaid a réalisé 36 arrêts.

DeSmith a stoppé 35 lancers pour les Penguins. Il a été rappelé de la Ligue américaine afin de remplacer Matt Murray. Derick Brassard effectuait ses débuts pour les Penguins, pivotant un trio composé de Phil Kessel et Conor Sheary.

Bruins 4 Hurricanes 3

À Boston, Charlie McAvoy a ravi le public du TD Garden à 1:08 en prolongation et les Bruins ont défait les Hurricanes de la Caroline 4-3.

Un tif vif du cercle gauche lui a valu son septième but de la saison.

Les Bruins ont aussi eu comme marqueurs Riley Nash et deux nouveaux venus, Rick Nash et Tommy Wingels. Ce dernier a créé l'impasse 3-3 en début de deuxième période. Nash avait récolté son 800e point dans la LNH, en 1051 rencontres.

Tuukka Rask a bloqué 29 tirs, aidant les Bruins à stopper une brève série de deux défaites. Boston n'a pas perdu trois matches de suite depuis novembre.

Brock McGinn, Teuvo Teravainen et Sebastian Aho ont réussi les buts des Hurricanes au premier vingt. Scott Darling a fait 28 arrêts pour la Caroline, qui est sans victoire depuis six matches.