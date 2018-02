Evander Kane obtient deux aides dans un gain des Sharks

SAN JOSE, Calif. - Evander Kane a récolté deux aides en deuxième période, lors d'une poussée de quatre buts des Sharks de San Jose, qui ont battu les Oilers d'Edmonton 5-2, mardi soir.

Joe Pavelski a amassé un but et trois mentions d'assistance alors qu'il avait Kane sur son flanc gauche. Justin Braun, Timo Meier, Logan Couture et Chris Tierney, dans un filet désert, ont aussi enfilé l'aiguille pour les Sharks, qui ont mis fin à une série de trois revers.

Martin Jones a alloué un but à Connor McDavid, au premier engagement, et un autre à Jesse Puljujarvi, en troisième, mais il a enregistré la victoire grâce à 24 arrêts.

Les Sharks semblaient déjà plus menaçants que lors de leurs trois dernières défaites. Kane, qui n'a jamais participé aux séries depuis qu'il joue dans la LNH, a sauté sur l'occasion en développant rapidement une chimie avec Pavelski et Joonas Donskoi.

Cam Talbot a vu sa série de victoires s'arrêter à deux, lui qui a repoussé 32 rondelles devant la cage des Oilers.