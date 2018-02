Les débuts de Mike Reilly à Montréal

Le Canadien affronte John Tavares et les Islanders de New York mercredi soir au Centre Bell avant d'entreprendre un long séjour de six parties à l'étranger.

Tout porte à croire que le défenseur Mike Reilly sera en uniforme.

Les hommes de Claude Julien n'ont pas patiné mercredi matin, mais Reilly faisait la paire avec Jordie Benn mardi à l'entraînement de l'équipe.

Antti Niemi sera devant le filet du Tricolore. Le Finlandais a été solide depuis son arrivée à Montréal. Il a conservé une fiche de 3-2-2, une moyenne de 2,60 et un taux d'arrêts de 92,2% en huit départs.

Jaroslav Halak sera son vis-à-vis.

La formation probable

Pacioretty - Drouin - Lehkonen

Galchenyuk - Danault - Hudon

Byron - de la Rose - Gallagher

Scherbak - Froese - Carr

Deslauriers - L. Shaw - A. Shaw

Mete - Petry

Alzner - Juulsen

Reilly - Benn

Schlemko

Niemi

Lindgren