Les matchs de l’Impact de retour au 98,5 FM

Les amateurs de l’Impact de Montréal seront heureux d’apprendre qu’ils pourront de nouveau écouter les matchs de leur équipe de soccer favorite sur les ondes du 98,5 FM et de ses stations affiliées.

En effet, Cogeco Média a annoncé mercredi qu’il avait renouvelé son entente de diffusion avec l’Impact de Montréal.

«Cette entente entre l’Impact de Montréal, Cogeco Média et le 98,5 et son réseau démontre notre rôle de leader numéro 1 du sport en radio à Montréal et indique notre volonté de vouloir travailler conjointement et en partenariat avec tous les clubs sportifs et organisations sportives majeures de Montréal. Nous souhaitons que cette entente aide l’Impact à obtenir le rayonnement et la notoriété qu’elle recherche», a affirmé Michel Tremblay, directeur des sports au 98,5.

Au moins 27 parties

Les amateurs de soccer pourront donc écouter les matchs de l’Impact sur les ondes du 98,5 FM à Montréal, au 104,7 en Outaouais, au 106,9 en Mauricie et au 107,7 en Estrie.

À titre de diffuseur officiel, Cogeco Média diffusera au moins 27 matchs de l’Impact.

C’est l’excellent duo composé de Jeremy Filosa, à la description, et Arcadio Marcuzzi, à l’analyse, qui sera au micro de chacun de ces matchs.

La saison régulière de l’Impact débute le dimanche 4 mars contre les Whitecaps de Vancouver à Vancouver. Le match sera diffusé dès 17h30 avec la présentation de l’émission d’avant-match.