«Tu vois qu'il (Scherbak) a du talent» - Jonathan Drouin

Jonathan Drouin a été la vedette à l’attaque du Canadien avec un but et une mention d’aide, mais il a louangé ses coéquipiers.

« Lors de notre premier avantage numérique, on a permis trois échappées, a rappelé Drouin. (Antti Niemi) a sauvé un ou deux buts là-dessus. Il a fait des gros arrêts et il nous a gardés dans le match.

Drouin avait aussi de bonnes choses à dire sur Nikita Scherbak qui a inscrit son deuxième but de la saison

« C’est un talent assez naturel avec la rondelle. Il a encore des choses à apprendre, comme tout le monde ici. Ça va prendre un peu de temps, mais tu vois qu’il a du talent. Il patine bien et il est capable de se créer lui-même des chances de marquer. Il n’a pas besoin de personne pour se créer des chances. Avec le temps, ça va être encore mieux. »

« On joue de bons matchs et c’est plaisant de gagner et d’amasser des points, a ajouté le principal intéressé qui a commenté la belle passe de Brendan Gallagher à son endroit.

« Je l’ai vu se retourner, j’ai vu le trou et j’ai foncé. Je n’étais pas encore là, mais sa passe était parfaite. La rondelle est arrivée sur mon bâton qui était un peu à l’extérieur. J’ai juste tiré au but. »

Et Scherbak, en dépit de la situation quelque peu misérable du Canadien cette saison, entend bien profiter au maximum des 19 matchs restants au calendrier.

« On a toujours quelque chose à prouver, les jeunes. Ces matchs nous permettent d’apprendre. C’est excellent pour nous. J’en ai appris beaucoup en quelques semaines. »