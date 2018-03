Claude Julien a apprécié le travail de Mike Reilly

Parmi les aspects positifs de ce match qui en contenait beaucoup, l’entraîneur Claude Julien a bien aimé la qualité du premier match de son nouveau défenseur Mike Reilly.

« J’ai aimé son travail, a dit l’entraîneur, lorsqu'interrogé à ce sujet. Je pense qu’il a bien joué. Pour un gars pour qui s’était son premier match avec nous, il avait quand même l’air assez confortable.

« J’ai aimé ses prises de décisions avec la rondelle. Il bouge bien. Bonne mobilité. Tout ce qu’on avait entendu de lui, je pense qu’il l’a démontré ce soir. »

Est-ce dire que Reilly, finalement, était meilleur que ce que Julien pensait?

« Non. J’ai trouvé qu’il était très bon pour son premier match avec nous, a répété l’entraîneur. C’est sûr que quand tu arrives avec une autre équipe, dans un système où il y a peut-être des petites choses différentes, il était quand même à l’aise. »

Invité à commenter les 22 (!) minutes de jeu de Reilly, Julien a bien fait rigoler les journalistes.

« Je vais être prudent dans ma réponse... Je regarde les statistiques du match et je ne suis pas convaincu de ce que je vois ici (fou rire général). Peut-être que ça sera corrigé demain matin. Cela dit, il a eu pas mal de temps de glace, mais je ne crois pas que ce chiffre est très précis. Il a posé beaucoup de questions à l'entraînement, hier. Dans ces cas-là, je dis souvent au joueur de jouer, d'être à l'aise et on fera les ajustements en chemin. »

Pour le nouveau venu, ce premier match dans l’uniforme tricolore était à célébrer.

« Quand tu viens dans cet aréna, peu importe pour qui tu joues, il y a de l’ambiance, a noté Reilly, dont la mère a fait le voyage pour voir le premier match de son fils avec le Canadien. Il y a des amateurs un peu fous…

« Ça a dépassé mes attentes. C’était pas mal cool... Après les premières présences sur la patinoire, la nervosité est disparue. C'est sûr qu'il reste des choses à améliorer pour ce qui est du système de jeu. Mais ça va venir. »