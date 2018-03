Jaroslav Halak en doit une à ses coéquipiers

Les hommes de Doug Weight sont demeurés à quatre points des Blue Jackets de Columbus et du huitième rang du classement général. Ils sont maintenant dixièmes puisqu'ils comptent le même nombre de points que les Hurricanes de la Caroline, mais avec un match de plus au compteur.

Six matchs à l'étranger

Plus long Le travail de Anti Niemi a aidé la formation montréalaise à disputer un cinquième match d'affilée où elle récoltait au moins un point au classement. Le dernier revers du Canadien en temps réglementaire remonte au 17 février dernier, à Las Vegas.

Ce match était le dernier du Canadien à domicile d'ici la mi-mars. Les hommes de Claude Julien entameront, vendredi soir, une séquence de six parties à l'étranger, à commencer par le deuxième duel de cette série aller-retour contre les Islanders, à Brooklyn.

Des visites à Boston, au New Jersey, à Sunrise, à Tampa et à Columbus, d'ici le 12 mars, viendront compléter ce voyage qui s'annonce éprouvant.

Dès le lendemain du match à Columbus, le Tricolore accueillera Alexander Radulov et les Stars de Dallas. Deux jours plus tard, Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh feront leur première et seule escale à Montréal.