Cinq «bons matchs» depuis la «crise» de Claude Julien

MONTRÉAL - Les pronostics mathématiques demeurent sombres et de nombreux partisans de l'équipe réclament des défaites pour accroître les chances de sélectionner Rasmus Dahlin le 22 juin prochain à Dallas.

Qu'à cela ne tienne: les joueurs du Canadien de Montréal ne veulent pas hisser le drapeau blanc. En fait, c'est à se demander s'ils savent dans quel placard il est rangé.

Depuis la défaite du 17 février à Las Vegas, après laquelle Claude Julien avait manifesté sa frustration comme rarement dans le passé, le Canadien a disputé cinq très bons matchs et mérité un point au classement dans chacun d'eux.

Du bon boulot contre de bonnes équipes

Si l'on exclut les Rangers de New York qui ont justement donné l'impression d'avoir mis une croix sur la saison 2017-2018, les patineurs montréalais ont affronté de très bonnes équipes au cours des deux dernières semaines et ont su leur tenir tête.

Les Flyers de Philadelphie ont eu besoin d'un but tardif pour gagner un premier match face au Tricolore, et de six rondes de tirs de barrage pour arracher une victoire de 1-0 dans l'autre lundi, au Centre Bell.

Le Lightning de Tampa Bay, qui est impliqué dans une intense lutte avec deux autres formations pour le premier rang de sa section, avait également dû faire du temps supplémentaire, deux soirs plus tôt, pour repartir avec deux points au classement. Même chose pour les Predators de Nashville, plus tôt durant le mois, eux qui vivent une situation en tous points identiques à celle du Lightning.

Mercredi, ce sont les Islanders de New York, menacés de rater les séries éliminatoires, qui ont constaté de visu que le Canadien ne leur rendrait pas la tâche facile.

Une équipe compétitive

Claude Julien l'a expliqué clairement après la victoire de 3-1 contre les Islanders. D'ici la fin du calendrier régulier, le 7 avril à Toronto, il sera en mode évaluation.

«En ce moment, nous avons cinq lignes d'attaque, sept défenseurs et deux joueurs que nous avons obtenus de Toronto et qui se trouvent à Laval. Nous voulons regarder tous ces joueurs et prendre de bonnes décisions en vue de la prochaine saison. Tout ce que nous allons accomplir cette saison aura des retombées positives dans l'avenir.»

Au cours des 19 prochaines rencontres, Julien espère voir une progression chez ses joueurs et surtout, un désir de vaincre.

«J'essaie de rendre cette équipe meilleure et réaliser des choses qui vont nous donner confiance et qui vont permettre à nos jeunes joueurs de grandir. Ce qui m'importe le plus, c'est de voir l'équipe être compétitive tous les soirs. Je ne veux pas voir les joueurs prendre congé. Nous avons une opportunité de grandir et c'est ce qui doit arriver avec ce groupe de joueurs dès maintenant.»