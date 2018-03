Rémi Garde en mode solution

Donc si un schéma à trois défenseurs n’est pas dans les cartes, il faut forcément que quelqu’un se familiarise avec cette position rapidement.

Raitala l’heureux élu?

Le seul joueur qui a un peu d’expérience professionnelle à cette position s’avère le nouveau venu, Jukka Raitala. Même si le Finlandais concède cinq pouces de hauteur comparativement au grand Diallo, il semble que ce sera lui qui devra défendre contre l’élancé Kai Kamara dimanche soir.

«Je suis prêt si c’est moi qui dois jouer cette position, a dit le principal intéressé jeudi matin avant l’entrainement. Ce n’est pas le même rôle que de jouer sur les flancs, mais si on a besoin de moi là, je vais le faire du mieux que je peux.»

De son propre aveu, Raitala n’a pas une tonne d’expérience à cette position.

«J’ai joué quelques matchs comme défenseur central à l’époque en Europe, mais jamais ici en MLS. Je m’étais quand même bien débrouillé. Si c’est le cas dimanche, je vais jouer simple sans trop me compliquer la vie.»

Les joueurs de l’Impact étaient tous encore un peu sous le choc jeudi matin, suite à la perte de Diallo.

«Je voudrais lui souhaiter bonne chance et bon courage a tenu à mentionner l’attaquant Matteo Mancosu. Ce n’est pas une épreuve facile pour lui et je sais qu’il mettra du temps à s’en remettre, mais toutes nos pensées les plus positives sont avec lui.»

Rappelons que les autres défenseurs centraux du club ne sont présentement pas disponibles, Kyle Fisher est toujours blessé, Thomas Meilleur-Giguère a été prêté au Fury d’Ottawa et Wandrille Lefèvre est toujours à la maison. Le québécois ne fait plus partie des plans de l’équipe et attend patiemment d’être échangé.