«Il s'était déguisé en fantôme» - Mario Tremblay

Le Canadien de Montréal l’a emporté mercredi soir contre les Islanders de New York en raison de ses joueurs rapides (Drouin, Byron, Scherbak) et de son gardien (Niemi). Et Max Pacioretty, dans tout ça?

« Il était où, lui? », a lancé d’entrée de jeu l’analyste Mario Tremblay aux Amateurs de sports, quand l’animateur Mario Langlois l’a lancé sur cette piste.

« Il n’a aucun lancer au but, a poursuivi Tremblay. Il n’a aucune mise en échec. Il s’était déguisé en fantôme hier soir.

« Après avoir dit toutes ces belles affaires-là l’autre soir (lundi) que…. Oui, il prenait une forme de responsabilité sur ses épaules, qu’il ne connaît pas une bonne saison… il arrive dans un match à domicile où ce sont les Scherbak, les Hudon, les Byron de ce monde… Drouin a été correct, Galchenyuk a joué un bon match aussi. Et le capitaine, hier? Nowhere to be seen… On ne l’a pas vu… »

Mario Langlois se demande même si Pacioretty a préféré ne pas participer à la séance de tirs de barrage, samedi soir, de crainte d'être hué s'il ne touchait pas la cible. Le débat est ouvert.

L’échange entre les deux Mario portant sur Max Pacioretty commence à 9:30...