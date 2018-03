Trois points pour Williams dans une victoire des Hurricanes

PHILADELPHIE — Justin Williams a signé un doublé et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Flyers de Philadelphie 4-1, jeudi.

Williams a marqué dans la cinquième minute du match, puis à mi-chemin en deuxième période. Il a aussi été complice du but de Sebastian Aho, tard dans la rencontre. Aho domine les siens avec 23 filets cette saison.

L'autre but des vainqueurs a été l'oeuvre de Teuvo Teravainen. Il a inscrit un quatrième but à ses cinq derniers matches.

Cam Ward a bloqué 21 tirs pour les Hurricanes, qui avaient perdu leurs six derniers matches.

Travis Konecny a riposté pour les Flyers, qui étaient invaincus à leurs six dernières rencontres. Petr Mrazek a fait 31 arrêts.

Panthers 3 Devils 2

À Sunrise, Aleksander Barkov a réussi deux buts et les Panthers de la Floride ont gagné 3-2 face aux Devils du New Jersey, jeudi.

Maxim Mamin a été l'autre buteur des Panthers. Ces derniers remportaient un quatrième match d'affilée, tous par un seul but. Evgenii Dadonov a inscrit deux passes, tandis que Roberto Luongo a fait 29 arrêts.

Taylor Hall et Jesper Bratt ont touché la cible dans une cause perdante. Pour Hall, il s'agissait d'un cinquième but en six matches. Il a récolté un point dans 16 matches consécutifs (11 buts et 10 passes), la plus longue séquence du genre dans la ligue cette saison.

Cory Schneider a bloqué 26 tirs pour les Devils, qui avaient gagné leurs deux derniers matches.

Schneider revenait au jeu après 16 matches à l'écart, résultat d'une blessure dans le bas du corps.