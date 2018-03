Charlie Lindgren affrontera les Islanders, ce soir 

Les Islanders voudront venger leur défaite subie au Centre Bell, mercredi alors qu'ils accueilleront les Canadiens de Montréal, ce soir, au Barclays Center de New York.

C'est Charlie Lindgren qui protégera le filet du Tricolore.

La rencontre sera présentée sur les ondes du réseau Cogeco Média, dèes 18h30 incluant l'émission d'avant-match.

Le Canadien (24-29-10), avec Anti Niemi devant le but, a vaincu Jaroslav Halak et ses coéquipiers des Islanders (29-28-7) plus tôt cette semaine. Le match s'est soldé par la marque de 3-1.

Le 15 janvier, toujours au Centre Bell, les Islanders l'avaient emporté 5-4 grâce au but en prolongation de John Tavares.

Charles Hudon, blessé légèrement à une main, Logan Shaw et Nicolas Deslauriers seront absents de la partie.

«Deslauriers accepte son sort de la même façon que les autres, a affirmé l'entraîneur-chef du Tricolore Claude Julien. Nous avons plusieurs attaquants et il faut établir une rotation. Ça fait partie du jeu. Il est un joueur de quatrième trio. Nous aimons vraiment sa façon de jouer, mais il y a des soirs où il est moins efficace que d'autres. Il fait partie de cette rotation...»

Le défenseur Jordie Benn regardera aussi le match dans les gradins.

Ainsi, Phillip Danault sera au centre du premier trio complété par Max Pacioretty, et Artturi Lehkonen. Jonathan Drouin jouera quant à lui avec Alex Galchenyuk et Brendan Gallagher. Paul Byron, Jacob de la Rose et Nikita Scherbak formeront la troisième unité.

Trios du Canadien à l'entraînement

Les attaquants

Pacioretty - Danault - Lehkonen

Galchenyuk - Drouin - Gallagher

Byron - de la Rose - Scherbak

Carr - Froese - A. Shaw

Deslauriers - Hudon - L. Shaw

Les défenseurs

Mete - Petry

Juulsen - Alzner

Reilly - Schlemko

Les gardiens

Lindgren - Niemi