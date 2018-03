Kovalev et Mikhalkin mettront de côté leur amitié l'instant d'un combat

NEW YORK — Pour quelqu'un qui a déjà été l'un des boxeurs les plus craints sur la planète, Sergey Kovalev ne semblait pas très intimidant.

Il a donné l'accolade à son adversaire, prenant le temps de discuter avec lui et de prendre la pause comme s'ils étaient de vieux amis.

C'est qu'ils le sont. Kovalev estime connaître Igor Mikhalkin depuis qu'il a à peu près 17 ans, alors qu'ils étaient coéquipiers chez les amateurs, en Russie.

Samedi, ça ne voudra plus rien dire. «Nous sommes des amis, mais seuls des amis peuvent se taper dessus sans se fâcher l'un contre l'autre», a souligné Kovalev.

Les deux hommes en découdront au Théâtre du Madison Square Garden pour le titre des mi-lourds de la World Boxing Organization (WBO) de Kovalev (31-2-1, 27 K.-O.). Ce dernier vient de le reprendre en novembre dernier, après l'avoir perdu dans sa première de deux défaites consécutives face à Andre Ward.

Kovalev a beaucoup changé depuis, mais «Krusher» veut démontrer que sa puissance ne l'a pas quitté. «Ce sera un combat intéressant samedi, car nous n'allons pas nous ménager», a-t-il affirmé.

Ce duel contre Mikhalkin (21-1, 9 K.-O.) est l'un des deux combats de championnat chez les 175 livres au programme de ce gala, qui sera présenté sur les ondes de HBO. L'autre opposera Dmitry Bivol (12-0, 10 K.-O.) au Cubain Sullivan Barrera (21-1, 14 K.-O.) pour la ceinture de la World Boxing Association (WBA) détenue par le Russe.

On a d'abord offert à Barrera d'affronter Kovalev, deux boxeurs qui ne se sont inclinés que devant Ward. Il a plutôt accepté moins d'argent pour affronter Bivol et Kovalev s'est retrouvé face à Mikhalkin.

Kovalev a déjà été une vedette. Pour Mikhalkin, Bivol et Barrera, c'est l'occasion d'en devenir une. «Je m'entraîne comme si chaque combat était mon dernier, parce que chaque combat est le plus important, a déclaré Bivol. Samedi soir, les amateurs verront de quel bois je me chauffe.»

Antipodes

Kovalev et Mikhalkin ont emprunté des chemins différents depuis leur parcours amateur. Kovalev, maintenant âgé de 34 ans, a à un certain moment détenu trois des quatre ceintures majeures chez les 175 livres et a disputé de nombreux combats importants aux États-Unis. Mikhalkin, qui réside maintenant en Allemagne, a fait sa carrière en Europe. Il a maintenant l'occasion de se faire un nom sur la scène internationale en affrontant Kovalev.

«C'est le combat le plus important de ma carrière, a-t-il admis. C'est l'adversaire le plus important que j'aie jamais affronté.»

Mais c'est un adversaire diminué à la suite de ses défaites contre Ward. Si la première l'a été par décision serrée, la deuxième a été sans appel, alors que Kovalev a été stoppé au huitième round. Kovalev a facilement battu Vyacheslav Shabranskyy en novembre pour reprendre la ceinture WBO, laissée vacante par la retraite de Ward. Mais il a réalisé qu'il devait revoir ses méthodes d'entraînement.

«De perdre après avoir été champion, un si grand champion, c'est un coup dur. Certains ne s'en remettent jamais, a déclaré sa promotrice, Katyhy Duva. Mais quelques spécimens rares réévalueront honnêtement la façon dont ils font les choses et changeront ce qui doit l'être, aussi difficile que ça puisse être.

«C'est très difficile. Mais nous savons tous que Sergey n'a pas peur de ce genre de défis.»

Maintenant entraîné par Abror Tursunpulatov, Kovalev croit que son nouveau régimen lui permettra d'atteindre un niveau encore plus élevé qu'à l'époque où il disposait de tous ceux qu'on lui offrait. «Je suis motivé à écrire le nouveau chapitre de ma carrière et j'ai démontré à mon dernier combat que je suis de retour et en voie d'atteindre mes objectifs, » a-t-il affirmé.

Peut-être que l'un de ces objectifs est d'affronter le vainqueur de l'autre combat de championnat de cette carte, qui se tient dans l'ombre du championnat des lourds entre Deontay Wilder et le Cubain Luis Ortiz, présenté au Barclays Center de Brooklyn.

