Tour du chapeau de Galchenyuk dans la victoire des Canadiens (vidéos)

Alex Galchenyuk et Brendan Gallagher ont mené la charge et les Canadiens l’ont emporté 6-3 contre les Islanders au Barclays Center de Brooklyn.

C’était la deuxième victoire du Tricolore cette semaine contre les New Yorkais, l’ayant emporté 3-1 mercredi au Centre Bell, une première victoire sur une patinoire adverse après 6 défaites sur la route.

Galchenyuk a marqué trois buts et récolté une aide sur le but de Gallagher qui a été de toutes les actions sur les buts de Galchenyuk même s’il n’a qu’une aide dans le match.

Le jeune défenseur Victor Mete a été forcé de quitter la rencontre après la première période, l’autre défenseur recru, Noah Juulsen a donc fait de temps supplémentaire. Non seulement il a joué presque 22 minutes mais il a marqué son premier but en carrière sur un boulet de canon. Juulsen a fini sa soirée de travail avec une fiche de + 2.

Paul Byron a été l’autre marqueur des Canadiens.

Deux fois plutôt qu’une, Montréal a donné des buts en fin de période. Les deux fois cela égalait la marque.

Avec 6 secondes en première Tanner Fritz portait la marque 1-1 et celui de Brock Nelson, 4 secondes avant la fin de la deuxième, faisait 3-3. Contrairement à leur habitude, les joueurs de Claude Julien n’ont pas baissé les bras et ils ont continué de travailler avec intensité pour aller chercher la victoire.

Charlie Lindgren a joué un bon match devant la cage des Canadiens repoussant 32 tirs.

Mauvaise nouvelle toutefois pour le Bleu-Blanc-Rouge, Victor Mete rentrera cette nuit à Montréal pour subir des examens plus approfondis, il aurait un doigt fracturé.

Le Tricolore a rappelé Rinat Valiev, obtenu des Maple Leafs de Toronto en compagnie de Mike Reilly, en retour de Tomas Plekanec.

Le russe de 22 ans a obtenu son premier point dans l'uniforme du Rocket de Laval, vendredi soir.

Les Canadien se dirigent vers Boston pour y affronter les Bruins, samedi à 17h00.

Le déroulement du match

Première période

Brendan Gallagher ouvre la marque dans la deuxième minute du match en faisait dévier la rondelle dans le coin supérieur, à la gauche de Jaroslav Halak.

Galllagher était entré dans le territoire des Islanders sur le flanc gauche en remettant la rondelle derrière lui pour Jonathan Drouin. Après une feinte, Drouin a relayé à Galchenyuk à ligne bleue. Le tir de ce dernier a été parfaitement dévié par Gallagher, 1-0 Canadiens.

Tanner Fritz et Brock Nelson s’échangent la rondelle dans l’enclave avant que Fritz ne déjoue Lindgren d’un tir haut sur sa gauche, alors qu’il reste moins de 5 secondes à la période : 1-1.

Même s’il semblait peu sûr de lui en début de rencontre, le gardien Charlie Lindgren a été solide. À part les trois premières minutes, la période a appartenu aux Islanders qui ont dominé 14-5 pour les tirs au but.

Fin de la première période CANADIENS 1 – ISLANDERS 1

Deuxième période

Alors qu’on jouait à 4 contre 4 en début de période, Alex Galchenyuk prend le rebond d’un tir de David Schlemko qui avait frappé le poteau. Le grand numéro 27 tire avec force dans un filet ouvert, c’est 2-1 Canadiens.

Nick Leddy intercepte une rondelle au centre de la patinoire et passe devant lui à Josh Bailey laissé à découvert. Bailey s’amène seul devant Lindgren qu’il déjoue d’un tir haut : 2-2.

Cette fois Nick Leddy a fait le mauvais jeu : en tentant de sortir le disque de son territoire, il le remet à Mike Reilly posté à la ligne bleue. Le défenseur repère Alex Galchenuyk dans le cercle de mise au jeu du côté droit. Le tir sur réception foudroyant de Galchenyuk ne donne aucune chance à Jaroslav Halak : 3-2 Canadiens.

Même scénario qu’en première période, les Islanders égalent la marque avec quelques secondes à faire en période. En supériorité numérique, Brock Nelson posté dans l’enclave transforme une passe parfaite d’Anthony Beauvillier en tir parfait dans le haut du but de Charlie Lindgren : 3-3

La deuxième période a été plus serrée que la première mais le Tricolore a été incapable d’assurer son avance dans le pointage. Les Canadiens ont pris les devants deux fois, mais les New Yorkais sont revenus à égalité. Encore une fois, ils ont accordé un but en toute fin de période et sont retournés au vestiaire à égalité plutôt qu’en avant.

Alex Galchenyuk a non seulement marqué deux buts mais il a été menaçant à chacune de ses présences en jouant avec une fougue qu’on ne lui voit pas souvent.

Fin de la deuxième période: Canadiens 3 - Islanders 3

Troisième période

Le capitaien Max Pacioretty a retraité au vestiaire. Il avait de la difficulté à patiner. Un peu plus tôt les Canadiens ont confirmé sur Twitter que Victor Mete ne terminerait pas le match.

En contournant le but d’Halak, Brendan Gallagher tente de surprendre le gardien avec un tir. La rondelle dévie sur un patin et se retrouve sur le bâton de Paul Byron dans l’enclave. Le petit attaquant ne rate pas sa chance, c’est 4-3 Canadiens.

Mike Reilly avance dans le territoire des Islanders sur l’aile gauche. Il voit Noah Juulsen sur sa droite et lui refile le disque. Le tir frappé sur réception est un boulet de canon et le défenseur recru marque son premier but dans la LNH : 5-3 Canadiens.

Alex Galchenuyk complète le tour du chapeau dans une filet désert après avoir soutiré la rondelle à Mathew Barzal dans le territoire des Islanders: Canadiens 6 - Islanders 3.

Fin de la troisième période, marque finale: Canadiens 6 - Islanders