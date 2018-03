«Nos jeunes ne nous déçoivent pas du tout» - Claude Julien

De toute évidence les performances des jeunes Canadiens en cette fin de saison auront été un baume sur l’immense déception de Claude Julien pour les insuccès de son équipe.

Après la victoire de 6-3, il n’a pas hésité à souligner la qualité de leur travail. Il a particulièrement apprécié le jeu des jeunes défenseurs Noah Juulsen, qui a marqué son premier but dans la LNH, et Mike Rielly obtenu à la date limite des transactions.

«Jusqu’à date nos jeunes ne nous déçoivent pas du tout, bien au contraire, a dit Claude Julien. C’est encourageant de voir la manière dont il se comportent.»

Julien est épaté d’autant que ses jeunes doivent souvent affronter les meilleurs éléments de l’adversaire.

«C’est encourageant parce qu’on voit une bonne mobilité à l’arrière, qui nous aide à sortir la rondelle de notre territoire, a noté l’entraîneur. De la manière dont le hockey s’oriente, on cherche des patineurs qui peuvent bouger la rondelle et ces jeunes défenseurs sont capables de faire ça.»

Par ailleurs la chimie était évidente dans le trio d’Alex Galchenyuk, Jonathan Drouin et Brendan Gallagher. Même s’il n’a pas participé à la marque, Julien a tenu a souligné la contribution de Drouin.

«Faut pas oublier Drouin dans tout ça, a-t-il insisté. Ce n’est pas seulement un duo (Galchenyuk-Gallagher).Les trois ont bien joué ce soir.»

Malgré la victoire, Julien restait lucide.

«Ce n’était pas notre meilleur match, a-t-il reconnu. On a donné beaucoup de cadeaux.»

Son équipe a encore donné des buts en fin de période, mais Julien était heureux de constater que ses joueurs n’avaient pas abandonné.

«Au lieu de s’écraser, on est revenu fort en troisième période, a-t-il dit. On a démontré du caractère. Malgré que des joueurs ont connu une soirée difficile, on a trouvé le moyen de gagner.»