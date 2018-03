Les Ducks demeurent dans la course aux séries

ANAHEIM, Calif. — Andrew Cogliano et Josh Manson ont enfilé l'aiguille à 1:28 d'intervalle en deuxième période et les Ducks d'Anaheim ont battu les Blue Jackets de Columbus 4-2, vendredi soir.

Après avoir raté trois matchs en raison d'une blessure au bas du corps, John Gibson a repoussé 34 rondelles. Rickard Rakell et Cam Fowler ont également noirci la feuille de pointage pour les Ducks, qui affichent un dossier de 5-1-1 à leurs sept dernières rencontres.

Sonny Milano et Zach Werenski ont trompé la vigilance de Gibson du côté des Blue Jackets, qui se sont inclinés à trois reprises à l'étranger. Sergei Bobrovsky a réalisé 31 arrêts dans la défaite.

Les Ducks pointent au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest, un point derrière des Kings de Los Angeles qui occupent le troisième rang de la section Pacifique.

Les Blue Jackets et les Hurricanes de la Caroline se disputent le dernier laissez-passer pour les éliminatoires dans l'Association de l'Est et se trouvent à sept points des Penguins de Pittsburgh pour la troisième place dans la section Métropolitaine.