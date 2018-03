Troisième défaite pour les Golden Knights

LAS VEGAS — Alexandre Burrows a brisé l'égalité à 8:51 de la troisième période pour permettre aux Sénateurs d'Ottawa de vaincre les Golden Knights de Las Vegas 5-4, vendredi soir.

Burrows a redirigé le tir frappé de la pointe d'Erik Karlsson après que les Golden Knights eurent enfilé deux buts sans riposte pour créer l'égalité.

Bobby Ryan a récolté un but et deux aides, tandis que Karlsson a terminé la soirée avec trois mentions d'assistance. Mark Stone, Matt Duchene et Jean-Gabriel Pageau ont complété la marque. Craig Anderson a quant à lui repoussé 25 tirs.

À la suite d'un court séjour au sommet du classement de l'Association de l'Ouest, les Knights ont encaissé un troisième revers consécutif, ce qui leur confère le deuxième rang de l'Ouest, derrière les Predators de Nashville.

Reilly Smith, Colin Miller, William Karlsson et Ryan Carpenter ont touché la cible pour les Golden Knights. Marc-André Fleury a bloqué 33 rondelles dans la défaite.