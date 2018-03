Ski alpin masculin: Hirscher est encore le champion du slalom géant

KRANJSKA GORA, Slovénie — Marcel Hirscher s'est assuré du titre de slalom géant avec une course à disputer en Coupe du monde, samedi, soulignant ainsi sa domination de la discipline.

Le champion olympique du SG a signé une 56e victoire, prenant une avance décisive de 125 points sur le Norvégien Henrik Kristoffersen. Un gain rapporte 100 points.

Hirscher a été le plus rapide à chaque descente. Son chrono combiné de 2:20,76 a prévalu par 1,66 seconde. Le Français Alexis Pinturault a fini troisième, à plus de deux secondes et demi du vainqueur.

«Je suis très heureux, a dit Hirscher, qui a eu 29 ans vendredi. J'étais un peu surpris, dans le sens que je n'y pensais pas. Je me concentrais sur la course.»

L'Autrichien a remporté huit des 10 derniers slaloms géants en Coupe du monde, accédant quand même au podium les deux fois où il n'a pas gagné.

«Il est dans une classe à part, a dit Kristoffersen. C'est lui le meilleur.»

Kristoffersen avait 73 centièmes de retard après une manche, puis un mauvais virage à la mi-parcours a été encore plus coûteux. «Une erreur majeure, a t-il concédé. Et après ça le tracé est plutôt plat, alors je n'avais plus de vitesse. Ça ne pardonne pas contre Marcel.»

Pour Hirscher, il s'agit d'une quatrième couronne de suite en slalom géant, une cinquième au total. Ça rejoint la récolte de Ted Ligety, des États-Unis. Seul le Suédois Ingemar Stenmark a régné plus souvent, avec huit titres.

Ligety récupère de blessures au genou et au dos, lui qui n'a pas gagné de course depuis octobre 2015. Samedi, il a raté une porte et a quitté la piste en première descente.

Les Canadiens Erik Read et Trevor Philp ont terminé 16e et 28e.