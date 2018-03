Les Canadiens affronteront les Bruins, sans Mete et Pacioretty

Les Canadiens de Montréal essayeront de remporter une troisième victoire consécutive, samedi après-midi, lord d’un duel contre les Bruins, à Boston. Or, Victor Mete et Max Pacioretty ne seront pas de la partie.

La plus récente série (les 13, 17 et 20 janvier) opposant les Bruins et les Canadiens avait fait très mal à la formation de Claude Julien : trois revers en autant de matchs.

Les joueurs des Canadiens voudront certainement venger l’humiliant échec, cet après-midi, au TD Garden.

_____________________________________________________________________________________________________________

La rencontre sera présentée sur les ondes du réseau Cogeco Média dès 16h30, incluant l’émission d’avant-match.

_____________________________________________________________________________________________________________

L’équipe montréalaise a remporté ses deux derniers matchs face aux Islanders. Or, elle va aujourd’hui se frotter à l’une des meilleures formations de la Ligue nationale (LNH). Les hommes de Bruce Cassidy ont une fiche de 39 victoires, 15 défaites et 8 revers en prolongation. Elle n’est qu’à six points du Lightning de Tampa Bay, qui est au sommet du circuit Bettman avec 92 points. En plus, les Bruins ont gagné leurs deux derniers matchs.

Quant au Tricolore, il est au 14e rang de l’Association de l’Est. L’équipe est pratiquement exclue d’une qualification aux séries éliminatoires. En vertu de leurs maigres 60 points, les Canadiens sont à neuf points des Hurricanes de la Caroline, qui sont en position de deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Est.

Mete, Pacioretty et Valiev

Le défenseur du Tricolore Victor Mete, blessé à une main, ne participera pas au match. Même constat pour le capitaine Max Pacioretty, qui s’est aussi blessé (au haut du corps) lors du match contre les Islanders, la veille. Ceux-ci devraient revenir à Montréal en voiture, en après-midi.

Pour pallier à l’absence de Mete, le Tricolore a rappelé Rinat Valiev, obtenu récemment dans une transaction avec les Maple Leafs de Toronto la semaine dernière. Le Russe de 22 ans avait obtenu son premier point avec le Rocket de Laval vendredi.

Il a quitté le Québec en voiture afin de regagner Boston. Les vents violents qui balayent le Massachusetts, entre autres, ont contraint les trois joueurs à prendre la route plutôt que la voie des airs.

L’ancien des Canadiens, Brian Gionta, devrait vêtir l’uniforme des Bruins ce soir. Gionta a disputé son premier match de la saison, jeudi. Il a récolté deux mentions d’aides.

Antti Niemi gardera le filet des Canadiens.