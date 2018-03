Niemi est impérial mais les Bruins l’emportent en prolongation (vidéo)

Le gardien Antti Niemi a été impérial, repoussant 48 tirs, mais il n’a pu empêcher les Bruins de l’emporter 2-1 en prolongation.

Brad Marchand a encore fait mal aux Montréalais en marquant le but de la victoire sur un jeu en solitaire, contournant le filet de Niemi sous le regard hébété des trois joueurs tricolores.

Le pointage ne donne pas une image exacte de l’allure de la rencontre. Même si la victoire s’est jouée en prolongation, les Bruins ont dominé les Canadiens pendant toute la rencontre, sauf peut-être en début de match.

Les Bruins auraient dû l’emporter par une plus forte marge, n’eût été l’extraordinaire tenue du gardien Niemi qui a gardé son équipe dans la rencontre du début à la fin.

Brendan Gallagher, tôt en première, avait donné l’avance aux Canadiens. Il a fallu attendre à la 17 :15 de la troisième avant que Jake DeBrusk ne parviennent à faire céder Niemi.

Ce dernier a fait des miracles, tenant le fort avec panache pendant les 6 désavantages numériques des siens, dont 44 secondes à 3 contre 5. En tout il a fait 21 arrêts alors que les Bruins jouaient sur leur jeu de puissance.

Le Tricolore récolte tout de même un point qui ne veut plus rien dire avant d’affronter les Devils au New Jersey mercredi dans le troisième match d’une série de six sur la route.

Déroulement du match

Première période

En sortant du banc des Canadiens, Brendan Gallagher intercepte une passe au centre de la patinoire. Il s’amène dans le territoire des Bruins en plein milieu, avant de décocher un tir du poignet en utilisant le défenseur Torey Krug comme écran. Le tir est précis à la droite du gardien Anton Khudobin, c’est 1-0 Canadiens.

Noah Juulsen écope d’une pénalité alors qu’il n’y a que deux minutes à faire dans la période. C’est une belle occasion pour les Bruins de niveler la marque, mais le Tricolore résiste et n’accorde pas de but tardif en période.

Les joueurs de Claude Julien ont joué une bonne période dans l’ensemble, malgré quelques cafouillages en défensive de la part de Karl Alzner et David Schlemko. De leur côté les Bruins ont manqué de finition dans l’enclave et autour du but de Niemi.

Montréal a dominé 12-10 sur les tirs au but

Fin de la première période : Canadiens 1 – Bruins 0

Deuxième période

Les Bruins sont en plein contrôle du match en deuxième période. La pression est forte dans le territoire des Canadiens qui peinent à organiser la contre-attaque.

Montréal a résisté pendant 44 secondes à un désavantage numérique de deux joueurs. L’unité de trois joueurs a limité les occasions de marquer pour les Bruins et Antti Niemi a été solide lorsqu’il a été sollicité. Sur cette séquence, les Canadiens ont été en désavantage numérique pendant presque trois minutes et demie.

Le gardien Antti Niemi a été, haut la main, le joueur par excellence de la deuxième période. Il a repoussé les 19 tirs des Bruins dirigés contre lui. Le Tricolore n’a tiré que 5 fois sur filet adverse.

Fin de la deuxième période ; Canadiens 1 – Bruins 0

Troisième période

Dans la première moitié de la période, Montréal résiste pendant deux désavantages numériques, coup sur coup, encore grâce au brio d’Antti Niemi.

Finalement Antti Niemi cède sur le 43e tir et le 21e en désavantage numérique. Jake DeBrusk fait dévier un tir de Nick Holden pendant une pénalité à Jonathan Drouin avec moins de trois minutes dans la troisième période, c’est 1-1.

Niemi a fait 45 arrêts en temps réglementaire, un sommet dans sa carrière.

Fin de la troisième période : Canadiens 1 – Bruins 1

Prolongation

C’est finalement Bard Marchand qui a réglé le sort des deux équipes. La petite peste des Bruins a contourné le but des Canadiens à la droite du gardien avant de revenir se positionner dans l’enclave pour battre Niemi d’un tir du poignet, 2-1 Bruins.

Marque finale: Canadiens 1 - Bruins 2