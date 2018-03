Une 25e saison pour l’Impact de Montréal dès dimanche

Après plusieurs échanges et quelques acquisitions, le visage de l’Impact a considérablement changé pendant la saison morte. Les gardiens Clément Diop, Jason Beaulieu et James Pantemis, les défenseurs Zakaria Diallo, Michael Petrasso et Jukka Raitala, les milieux de terrain Saphir Taïder, Ken Krolicki, Jeisson Vargas et Raheem Edwards ont tous rejoint le club cet hiver.

On ne pourra toutefois pas voir Zakaria Diallo et Clément Diop en action demain puis que le premier sera absent pour une période de cinq à six mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille, tandis que le second est suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes la saison dernière, avec le Galaxy de Los Angeles.