Claude Julien fier de Niemi, déçu des arbitres

Le sujet principal du point de presse de Claude Julien après la défaite de son équipe 2-1 en prolongation contre les Bruins à Boston a évidemment été la performance magistrale de son gardien de but Antti Niemi.

Contrairement à ses coéquipiers, Niemi n’avait pas joué la veille. Comme le match était présenté à 17h00, les joueurs des Canadiens ont eu deux heures de moins pour récupérer.

«Notre gardien était frais et dispos, a-t-il dit. C’est probablement la raison pour laquelle on a eu un point. On a joué trois matchs en quatre jours, quatre en six. Ce qu’on a vu ce soir c’est que ça nous a rattrapés, surtout quand tu joues contre une bonne équipe comme Boston.»

Par ailleurs, Julien n’est pas surpris de la qualité du travail du vétéran gardien de but, même s’il a été rejeté par deux organisations en début de saison en raison de prestations pour le moins erratiques.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je sais qu’il a gagné une Coupe Stanley, a-t-il rappelé. C’était un bon gardien à Chicago, il est arrivé avec nous et il démontre de belles qualités. Il ne nous déçoit pas du tout, au contraire, il nous épate»

Claude Julien a fait remarquer qu’Antti Niemi était un compétiteur qui ne s’épargne pas dans les entraînements.

«Il reste sur la glace jusqu’au dernier joueur qui veut lancer sur lui, a expliqué l’entraîneur. Souvent ces joueurs-là sont récompensés pour leurs efforts. C’est ce qui se passe avec Antti Niemi.»

Malgré le résultat du match et dans les circonstances, Julien ne voulait pas se plaindre de l’effort des siens.

«Il y a eu beaucoup d’erreurs, a-t-il noté. Des erreurs mentales souvent reliées à la fatigue. Mais ç’a quand même été un bon test pour nous. On était à moins de trois minutes de gagner un match.»

Même s’il reconnaissait que la fatigue a été un facteur dans les pénalités dont ses joueurs ont écopé, l’entraîneur a laissé entendre son insatisfaction sur le travail des officiels.

«J’étais déçu, j’aurais voulu voir un lancer de punition en première période, a-t-il dit. Il y a eu une punition signalée 5 secondes plus tard alors qu’on avait un 2 contre1. J’évalue mon équipe, mais j’espère qu’il y en a d’autres qui s’évaluent aussi.»