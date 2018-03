Soccer: l'Italien Davide Astori est retrouvé sans vie

Le défenseur italien Davide Astori, capitaine de l'équipe de soccer de Fiorentina et 14 fois membre de l'équipe nationale, est décédé à l'âge de 31 ans.

Astori a été retrouvé inanimé dans sa chambre d'hôtel d'Udine dimanche. Son équipe s'y trouvait en prévision d'un match de la Série A d'Italie.

Astori a été découvert par des coéquipiers après qu'ils eurent remarqué son absence pendant le déjeuner. La cause du décès n'est pas officielle et une autopsie sera pratiquée. Les premières indications laissent croire qu'il a succombé à une crise cardiaque pendant son sommeil.

Le président du club, Andrea Della Valle, a confié que Astori devait signer un nouveau contrat, lundi, qui l'aurait lié avec l'équipe pour le reste de sa carrière.

Le match que Fiorentina devait jouer contre Udinese a aussitôt été annulé, tout comme celui entre Genoa et Cagliari, dont le coup d'envoi devait se donner peu de temps après l'annonce du décès d'Astori. Toutes les autres parties au programme de la Série A ont été annulées quelques instants plus tard.

Porte-couleurs de la Fiorentina depuis 2015, Astori était marié et le père d'une fillette âgée de deux ans. L'épouse d'Astori a appris la nouvelle de la part de dirigeants de l'équipe qui sont allés à sa rencontre tandis que ses parents, qui vivent à Bergame, ont été informés par téléphone.

Il a fait ses débuts avec l'Italie en 2011 et a participé à la Coupe des confédérations de 2013, au Brésil. Il avait marqué un but contre l'Uruguay.

La nouvelle a provoqué une onde de choc dans l'univers du soccer italien. Les joueurs de Genoa et de Cagliari s'échauffaient en prévision de leur affrontement lorsqu'ils ont été avisés du décès d'Astori. Plusieurs d'entre eux ont quitté le terrain en pleurs.

Lorsque la partie a officiellement été annulée, une photo d'Astori a été affichée à l'écran géant, provoquant les applaudissements nourris des spectateurs.

Le gardien Gianluigi Buffon, le capitaine de la Juventus et ancien membre de l'équipe nationale, a affiché une photo de lui et d'Astori ensemble sur son compte Instagram.

«Ciao cher Asto», a-t-il écrit en italien, avant d'ajouter qu'il parlait rarement d'autres personnes mais qu'il faisait une exception dans ce cas-ci.

«Parce que tu as une jeune femme et une famille qui souffrent, mais surtout parce que ta jeune fille mérite de savoir que tu étais, à tous les points de vue, UNE BONNE PERSONNE, une VRAIE BONNE PERSONNE.»

En Angleterre, Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea et qui a dirigé l'équipe d'Italie de 2014 à 2016, était bouleversé.

«C'est une tragédie, a-t-il déclaré avant le match de la Premier League à Manchester City. Cette nouvelle me fait très mal et c'est très difficile pour moi de trouver les mots appropriés pour la famille. (...) Il était un grand joueur et surtout, un gars fantastique.»